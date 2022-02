Duminică, 6 februarie, a fost o zi însorită în București, așa că vedeta de la PRO TV și-a scos copiii în natură. Cabral a plecat de acasă însoțit de Namiko, fetița lui în vârstă de 3 ani, dar și de mezinul familiei, de Tiago. Micuța, îmbrăcată într-o salopetă pufoasă, groasă și roz, iar băiețelul, echipat ca de iarnă, au mers la gârlă cu tatăl lor.

Cabral a postat mai multe imagini cu el și copiii de la ieșirea din natură, dar a și dezvăluit printr-un mesaj cum a reacționat Andreea Ibacka, soția. „I-am luat pe Namiko și pe Tiago și am plecat la gârlă. Andreea Ibacka e cu nervii la pământ c-am fugit cu copiii”, a scris în spirit de glumă prezentatorul.

Cel care a reacționat imediat la această postare a fost Radu Vâlcan, bunul lui prieten: „Dacă-mi ziceai… veneam și io, tot cu doi. Aia e, data viitoare”, iar Cabral a reacționat: „Promit să anunț data viitoare!”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Fanii au fost încântați să îl vadă pe prezentator alături de copiii lui, în natură, peste 19.000 de like-uri i-au oferit acestuia pentru fotografiile postate ieri.

„Am antrenamentul nopților pierdute”

Într-un interviu online în emisiunea „Xtra Night Show”, Andreea a vorbit despre cum i s-a schimbat viața de când a devenit mamă a doi copii. „Mă gândeam că la al doilea copil nu mă mai poate surprinde nimic, deoarece am trecut prin toate etapele, prin toate emoțiile, și va fi foarte ușor.

Ei bine, nu a fost așa, Tiago a avut câteva probleme cu colicii, mai grave decât au fost prima dată la Namiko, iar noi de trei luni și jumătate nu dormim”, a declarat actrița, potrivit Unica.

„Sunt zen. Am ajutor pe timpul zilei. Tura de noapte îmi revine, pentru că alăptez. Eu am antrenamentul nopților pierdute. Dar atunci când se mai liniștiseră apele, am luat-o de la capăt. Sunt mai liniștită, mai calmă și mai răbdătoare decât oricând. Îmi dau seama că micuțul n-are nicio vină. Atunci am toată răbdarea”, a completat.

Întrebată cum l-a primit Namiko pe Tiago, Andreea a mai spus: „Genial! Nici dacă-i impuneam noi să o facă într-un fel, nu o făcea mai bine decât s-a întâmplat. Fără niciun fel de gelozii. În continuare există acest risc, noi încercăm, pe cât ne pricepem, să-l limităm. Este foarte atașată de el. La fiecare minut vine să-l îmbrățișeze și să-l pupe”.

PARTENERI - GSP.RO Momente grele pentru Duckadam după ce s-a mutat în SUA cu familia. Greșeala făcută: Așa cum fac toți românii, ce puteam să fac?

Playtech.ro BOMBĂ! Reghecampf, făcut de râs de amantă. E ireal ce dovezi au fost publicate acum: „Mă pun în genunchi și ti-o...

Observatornews.ro Cum se simte americanul care a primit inima unui porc, la o lună de la transplantul realizat în premieră, în SUA

HOROSCOP Horoscop 7 februarie 2022. Racii au o zi armonioasă, care aduce rezultatele pe care le doresc și buna înțelegere în cuplu

Știrileprotv.ro Momentul în care Rayan a fost scos din puțul în care a stat blocat 5 zile. VIDEO

Telekomsport Jurnalistul New York Times care l-a intervievat pe Gigi Becali, şocat de ce i-a spus afaceristul. A auzit în premieră aşa ceva: "Cum?"