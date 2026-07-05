Corina Caciuc, partenera lui Laurențiu Reghecampf, în costum de baie la malul mării. Cât de bine arată bruneta

Corina Caciuc s-a refăcut complet după cele două nașteri, iar dovada stă în cele mai recente imagini de la malul mării.

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Corina s-a fotografiat într-un costum de baie format din două piese, o ținută provocatoare care i-a scos perfect în evidență silueta.

Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc și-au botezat sâmbătă, 21 iunie, băiețelul cel mic, pe Landon, iar ceremonia a fost una restrânsă, la eveniment participând nașii și câțiva apropiați. Pe contul de socializare au apărut primele imagini de la creștinarea micuțului.

Cum s-au cunoscut Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc

Cu ceva timp în urmă Laurențiu a dezvăluit și cum și-a găsit aleasa inimii. Acesta a spus în cadrul unui podcast că prima dată a fost contactul vizual. Cei doi trăiesc de mai mulți ani o frumoasă poveste de dragoste și pare că se înțeleg de minune. „Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere, dar nu direct, doar am văzut-o.

Nu am încercat să iau legătura cu ea și să o cunosc cu adevărat. Nu cred că este important și nu cred că interesează pe nimeni cum ai cunoscut pe cineva. Important este ce simți pentru persoana respectivă și ce se va întâmpla de acum încolo. Simt că lucrurile pentru mine au luat o întorsătură foarte pozitivă”, a spus Laurențiu Reghecampf.

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