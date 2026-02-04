Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, cuplul cunoscut din Power Couple, au atras atenția telespectatorilor cu gesturile lor generoase și cheltuielile impresionante pe care le fac unul pentru celălalt. Într-unul dintre cele mai recente episoade, fosta gimnastă a dezvăluit că i-a cumpărat soțului său un ceas de lux în valoare de 18.000 de euro.

Răzvan Bănică a povestit că poartă ceasul rar, însă atunci când îl folosește, atrage toate privirile. De exemplu, în timpul unei vacanțe la Praga, accesoriul său a stârnit numeroase aprecieri din partea trecătorilor. Sandra Izbașa a explicat că alegerea a fost făcută din inimă, știind că soțul ei își dorea acest ceas și dorindu-i să îl surprindă într-un mod special.

„Nu e un lucru cu care să ne lăudăm, drept dovadă că nici nu îl port. L-am purtat într-o vacanță în Praga pentru prima dată și mă opreau oamenii. Nu îmi venea să cred. Se uitau oamenii ca la filme străine și am zis că îl las în cameră”, a declarat Răzvan Bănică, la Power Couple.

Povestea de dragoste dintre Sandra Izbașa și Răzvan Bănică

Sandra Izbașa, fosta gimnastă renumită care a dus România pe podiumurile internaționale, și soțul ei, actorul Răzvan Bănică, trăiesc o poveste de dragoste care a început fulgerător și continuă să îi surprindă pe cei din jur. Cei doi au făcut publice detalii inedite despre relația lor în cadrul emisiunii Power Couple, dezvăluind cât de rapidă a fost evoluția iubirii lor.

Concurenții au mărturisit că s-au mutat împreună după doar două zile de când s-au întâlnit oficial, iar câteva luni mai târziu a venit și cererea în căsătorie. Nunta lor din 2021 a fost una ca-n povești, iar Sandra Izbașa a strălucit într-o rochie stil prințesă, cu decolteul la vedere, simțindu-se cu siguranță cea mai frumoasă femeie din lume.

Deși formează un cuplu de mai mulți ani, Sandra și Răzvan nu încetează să se surprindă reciproc. Gimnasta a recunoscut că soțul ei reușește de multe ori să o lase fără cuvinte, mai ales în situații tensionate sau neobișnuite, în care acesta se mobilizează exemplar.

„Ne surprindem de fiecare dată. Pe mine, m-a lăsat fără cuvinte Răzvan, cum a reușit să se mobilizeze în situații tensionate pe care nu le-a mai făcut vreodată în viața asta”, a declarat Sandra Izbașa, lăsând să se înțeleagă că iubirea lor nu se bazează doar pe chimie, ci și pe respect, sprijin reciproc și admirație.

