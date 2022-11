Călin Goia de la Voltaj spune că a făcut bani de mic: ”De la încărcat-descărcat de lăzi la bursă și imobiliare”

Ca la 20 de ani, fără griji și fără bani… Călin Goia, 47 de ani, solistul trupei ”Voltaj”, a explicat în cadrul emisiunii ”La cină cu Ionela Năstase și Adi Hădean”, la Digi24, cum era el la vârsta pe care a ilustrat-o în versurile celebrei melodii.

A muncit la cabana tatălui pentru bani de mare

”Fix așa eram. Fără nicio grijă, fără niciun ban. La 20 de ani, m-am mutat în București. La cantină mâncam ciorbă cu fasole, delicatețea din meniul zilei. Primii bani ai mei? Treceam din clasa a X-a în a XI-a, într-o vară, voiam să merg la mare, așa că m-am angajat la o companie cunoscută de băuturi și încărcam-descărcam lăzi cu sucuri. După trei zile mi-am dat seama că nu e ușor. Tata m-a luat cu el, făcea o cabană lângă Cluj: «Decât să încarci lăzi, vino cu mine, mă ajuți la săpat șanțuri, la cărămizi, te plătesc eu!». Am lucrat la cabana pe care încă o mai avem, apoi am plecat la mare la Costinești”, a rememorat ardeleanul.

Care are un mic regret din acea perioadă: ”Am fost prea cuminte, poate prea serios, aș fi putut să mă distrez mai mult. Asta le spun și copiilor mei, să trăiască mai mult”.

În prezent, are pasiuni pe care le împarte fie cu soția, fie cu copiii lui, doi băieți, unul de 15, altul de 13 ani, plus o fetiță de 6 ani: ”Îmi place să joc baschet, joc cu băieții mei, ador călătoriile și să cunosc locuri noi. Doar în Grecia merg regulat, vară de vară, în rest, descopăr locuri noi. Îmi plac cărțile, filmele, la unele de animație plâng!, îmi place un pahar de vin bun, dar și să pescuiesc, în Deltă. Vorba colegilor de la Holograf «și bărbații plâng câte-odată», mă emoționează multe lucruri”.

”Pe copilul meu îl strigau la școală «băiatul lui Voltaj»”

Călin Goia alături de colegii de la Voltaj

Cântărețul s-a amuzat de multe ori pe durata emisiunii. Amintirile evocate l-au relaxat. ”Uneori, oamenii mă strigă «Mihai Gruia», «Cătălin nu-mai-știu-cum», alteori sunt «ăla de la Voltaj». Pe băiatul meu cel mare îl striga la școală «băiatul lui Voltaj». Nu mi-am dorit să fie altfel, n-am cultul personalității, suntem o echipă, suntem «Voltaj», nu doar unul sau altul”, a comentat clujeanul.

Călin Goian a relatat și povestea Daciei părinților, cu care mergeau pe Litoral, în copilărie, iar ai lui le amenajau lui și surorii lui un adevărat pat pe bancheta din spate, din valize: ”Pe Dacie am botezat-o «Fulgerul roșu». A devenit celebră, în clipul «Albinuța», apoi a cedat după o filmare. M-a dus pe multe drumuri frumoase. Îmi pare rău că, ulterior, taică-miu a vândut-o. Peticită, revopsită, dar eu țineam la ea”.

I-a plăcut școala

Călin Goia (centru) a fost comandant de grupă la școală, cu șnur roșu

Fost pionier, fost comandant de grupă, cu șnur roșu, lui Călin i-a plăcut mult școala. Îl ajută și acum, deși are o carieră apreciată în muzică. ”Am fost foarte bun la școală, o concurență cerbă cu coleg care, peste ani, a contribuit la inventarea sângelului artificial. Este o somitate, sunt mândru că eram, aproape, pe picior de egalitate cu el. Profesoara mea spera să fac matematică, eram foarte bun, era bucuroasă că am intrat la ASE, apoi a fost supărată când am intrat la «Școala vedetelor» ca să urmez cariera muzicală”, a povestit artistul.

Și el, și membrii trupei fac business. ”De multă vreme ne-am făcut firmă de rental echipament, am investit la bursă, am făcut imobiliare. M-a ajutat că mi-a plăcut matematica, n-am făcut degeaba ASE-ul. M-am descurcat ca antreprenor în orice am făcut”, s-a destăinuit Călin Goia.

