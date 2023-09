Pe YouTube, Andreea Bălan a postat un video în care le povestește fanilor ei cum a fost această vară pentru ea. Artista mărturisește că au fost cele mai frumoase luni din viața ei, pentru că și-a găsit dragostea, pe Victor, un tânăr jucător de tenis din Sibiu.

Chiar de ziua ei de naștere, Andreea Bălan și-a luat inima în dinți și a făcut publică relația pe care o are cu Victor Vlad Cornea. Cei doi formează un cuplu din primăvara acestui an și se înțeleg de minune. Artista, care face parte din juriul de la „Te cunosc de undeva!”, și-a însoțit iubitul în turneu și l-a susținut la fiecare meci.

„Am avut parte de o vară foarte frumoasă, deoarece pe strada mea a venit dragostea. De ziua mea, pe 23 iunie, am putut să facă marele anunț că sunt iubită și îl iubesc pe Victor Vlad Cornea. Eu și Victor suntem împreună de câteva luni, din primăvară și bineînețeles am fost foarte curioasă să merg cu el în turnee, să văd cum joacă, cum câștigă și să fiu alături de el trup și suflet la toate meciurile. Am putut să fac acest lucru, deoarece fetițele mele aveau deja stabilite o lună să o petreacă cu tatăl lor. Toată luna iulie am fost liberă ca să-l pot însoți pe Victor”, a spus Andreea Bălan, pe YouTube.

Artista a trăit mai multe dezamăgiri în dragoste și a fost puțin reticentă în a-și expune relația cu jucătorul de tenis, dar consideră că povestea de iubire pe care o trăiește acum este ceea ce trebuie.

Andreea Bălan a fost plecată o lună întreagă cu Victor, în timp ce George Burcea, fostul ei soț, a rămas cu cele două fetițe. Ella și Clara s-au bucurat de timpul petrecut alături de tatăl lor, în timp ce mama lor era cu noul iubit.

Cum a început povestea de dragoste dintre Andreea Bălan și Victor Vlad Cornea

Invitată la emisiunea prezentată de Dan Capatos la Antena Stars, cântăreața care face parte din juriul de la „Te cunosc de undeva!” a vorbit deschis despre relația cu tânărul jucător de tenis. Andreea Bălan a povestit în cadrul emisiunii cum l-a cunoscut pe Victor Vlad Cornea, dar și cum a început povestea lor de dragoste.

„Am fost la tine în emisiune și am vorbit despre spiritualitate. Atunci când s-a făcut liniște și am putut să vorbesc așa vreo două minute despre spiritualitate și voi m-ați ascultat. Eu am decupat acel filmuleț, l-am pus pe Instagram și s-a viralizat, a făcut 1,5 milioane (n.r. – de vizionări). El fiind pe spiritualitate și trezit spiritual, a ajuns acest filmuleț la el în feed-ul de Instagram, că el nu mă urmărea. Pur și simplu mi-a lăsat un mesaj «Felicitări, Andreea, ești genială».

Eu de obicei nu răspund la mesajele bărbaților care îmi scriu «Ce frumoasă sunt», că nu mă interesează. Când mi se scrie să mă cucerească, nu mă interesează, nu răspund. Nu consider că trebuie să mă agăți pe Instagram, nu e locul potrivit. Acestui mesaj am răspuns tocmai pentru că avea legătură cu spiritualitatea și apoi am început să vorbim”, a povestit Andreea Bălan la „Xtra Night Show”, potrivit spynews.ro.

După divorțul de George Burcea, bărbatul cu care are două fetițe superbe, artista a încercat să își refacă viața alături de Tiberiu Argint, fratele Soniei Argint. Relația lor a durat aproximativ un an, apoi au decis să se despartă. La un moment dat, Andreea Bălan a mai fost fotografiat într-un parc din Capitală cu un bărbat misterios, iar la câteva luni distanță a fost surprinsă alături de Jador și s-a speculat că ar fi avut o idilă.

„În ultimii doi ani am ales să fiu singură, că toată viața mea am avut relații serioase. De când am fost în liceu până în prezent, relații lungi. Am simțit nevoia să mă cunosc eu mai bine, eu personal”, a mai spus Andreea Bălan.

