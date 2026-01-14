Filmul „Marty Suprem” devine un concurent serios la premiile Oscar anul acesta, după cele trei nominalizări la Globurile de Aur și o categorie importantă câștigată, plus alte zeci de premii obținute la festivaluri de film prestigioase precum Critics Choice Awards sau AFI Awards. Iar în curând, mai exact pe 23 ianuarie 2026, filmul ajunge și în România!

Timothee Chalamet a primit Globul de Aur pentru rolul din „Marty Suprem”

Timothee Chalamet joacă rolul lui Marty, un tânăr tupeist și versatil pe care nimeni și nimic nu îl poate opri din a-și realiza visul de a deveni campion la tenis de masă. Visul lui Marty este luat în derâdere și bagatelizat, însă acesta se încăpățânează să le demonstreze tuturor că victoria este posibilă.

În America postbelică, tenisul de masă nu era recunoscut ca sport, de aceea idealul lui Marty era mai mult un motiv de care alții să-și bată joc. Nici viața reală nu era mai plăcută, pentru că avea o mamă cicălitoare, o iubita însărcinată, un job prost plătit și un sistem capitalist cu care trebuia să se împace.

„Nu vreau să joc roluri scrise pentru mase. Pentru mine este extrem de important în carieră să abordez proiecte care au o doză de ambiguitate. Uneori, personajul meu are o moralitate îndoielnică. Vreau să joc personaje reale, din lumea reală. Și lumea reală e complicată!

Marty e un tip original, cu mai multe calități. E un mare visător. Un băiat muncitor. Pe de altă parte, nu e neapărat cel mai sociabil și e capabil să încalce etica și limita fizică pentru a obține ce-și dorește”, a povestit Timothee Chalamet într-un interviu pentru IndieWire.

Filmul ajunge în cinematografele din România pe 23 ianuarie 2026

Alături de „Marty Suprem” si Timothee Chalamet, ediția de anul acesta a Globurilor de Aur a premiat mai multe producții originale precum „O luptă după alta”, „Hamnet”, „Păcătoșii” sau „The Secret Agent”.

Produs de studioul A24 și distribuit de Vertical Entertainment, filmul „Marty Suprem” are premiera în cinematografele din România pe 23 ianuarie 2026.

