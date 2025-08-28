Mariajul celor doi, care a început în urmă cu aproximativ 22 de ani, ar fi ajuns la final în urmă cu doar câteva luni, însă niciuna dintre cele două părți implicate nu a confirmat în mod oficial acest lucru.

Andi Moisescu ar fi divorțat de Olivia Steer

În timp ce pe internet zvonurile despre divorțul dintre juratul de la „Românii au talent” și Olivia Steer se înmulțeau, Andi Moisescu se afla lângă București, la Castel Film Studios, acolo unde PRO TV își prezenta grila de toamnă.

La eveniment, Andi Moisescu nu a purtat verighetă, lucru observat și într-o fotografie pe care chiar el a postat-o pe Instagram, la story, alături de marea actriță Carmen Tănase, care i-a luat locul la masa juriului de la „Românii au talent” lui Dragoș Bucur.

Însă faptul că Andi Moisescu nu mai poartă verighetă nu este un lucru nou pentru cei care îl urmăresc constant pe juratul de la „Românii au talent” pe rețelele de socializare.

Vedeta de la PRO TV a renunțat la bijuteria care simbolizează legătura dintre soți de foarte mult timp. În cele mai recente postări ale lui Andi Moisescu de pe Instagram, acesta nu a mai fost văzut cu verigheta la mână.

Juratul de la „Românii au talent” nu mai poartă verigheta din 2023

Potrivit postărilor pe care le-a făcut în mediul online, juratul de la „Românii au talent” a renunțat la bijuteria de pe deget în urmă cu mai bine de un an și jumătate. Mai exact, postările pe care le-a făcut în luna noiembrie a anului 2023 îl arată fără verighetă! Semn că este posibil să fi divorțat chiar de atunci de Olivia Steer.

În schimb, dacă ne uităm mai în urmă, în vara anului 2023 Andi Moisescu poartă verigheta pe deget. De atunci și până astăzi, acesta a mai postat pe Instagram unele fotografii în care bijuteria apare pe degetul lui, însă acelea par a fi poze realizate în trecut pentru diferite ședințe foto de promovare a unor produse.

