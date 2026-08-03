Explozie pe o plajă de la Marea Neagră, după ce o dronă s-a prăbușit

Informațiile au fost confirmate de guvernatorul regional Veniamin Kondratiev, care a precizat pe rețelele de socializare că starea mai multor răniți este gravă, fiind mobilizate echipe speciale de medicină de urgență, notează AFP.

Imagini neverificate independent, dar intens distribuite pe canalele rusești de Telegram, surprind momentul în care un aparat de zbor fără pilot se prăbușește brusc pe plaja plină de turiști. În secvențele video se observă oameni panicați care încearcă să iasă din apă sau să se adăpostească după ce explozia a zguduit linia țărmului. Stațiunea Arhipo-Osipovka, situată în apropiere de Ghelendjik, reprezintă o destinație populară de vară pentru mii de familii din Rusia.

Lovituri concomitente în Crimeea anexată și atac sângeros la Krivoi Rog

Atacul din regiunea Krasnodar nu a fost un eveniment izolat. În aceeași zi, o altă lovitură cu dronă pusă de Moscova pe seama forțelor ucrainene a provocat moartea a patru persoane în Peninsula Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014. Anunțul a fost făcut de guvernatorul instalat de Kremlin la Simferopol, Serghei Aksionov.

În replică sau ca parte a schimburilor zilnice de focuri, forțele ruse au atacat la rândul lor teritoriul ucrainean. În orașul Krivoi Rog din estul Ucrainei – localitatea natală a președintelui Volodimir Zelenski – o rachetă rusească a lovit o stație de carburanți, provocând un incendiu violent.

Oleksandr Hanzha, guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, a raportat trei morți și pagube materiale semnificative. În imaginile furnizate de autoritățile ucrainene se pot vedea pompierii luptându-se cu flăcările lângă epavele carbonizate ale mai multor autoturisme rase de suflul exploziei.

Harta care arată localitatea Arkhipo-Osipovka din regiunea Krasnodar din Rusia, pe Google Maps
Arkhipo-Osipovka este o stațiune de pe litoralul Mării Negreu, în regiunea Krasnodar din Rusia. Sursa foto: Google Maps.

Escaladare pe litoral și bilanț sumbru trasat de ONU

Atacurile nocturne cu drone lansate de Ucraina adânc în teritoriul rus sau în zonele ocupate au devenit tot mai frecvente în ultimele luni, fiind descrise de Kiev drept o ripostă directă la bombardamentele masive efectuate de Moscova asupra rețelelor energetice și orașelor ucrainene. În această vară, intensificarea loviturilor asupra Peninsulei Crimeea a dus deja la pene severe de curent și criză de combustibil pe litoral.

Tragicele evenimente de luni vin pe fundalul unui avertisment lansat de Organizația Națiunilor Unite, care a semnalat o creștere constantă a numărului de victime civile de ambele părți ale frontului pe parcursul anului 2026. Conflictul declanșat de invazia la scară largă a Rusiei din februarie 2022 continuă fără semne ale unui acord de pace sau ale unei încetări a focului în viitorul apropiat.

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