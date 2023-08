Când începe noul sezon „Jocul cuvintelor cu Dan Negru”, la Kanal D. Prezentatorul pregătește întrebări inedite pentru concurenți

Quiz show-ul va fi difuzat în fiecare miercuri, joi și vineri, de la ora 22:30, la Kanal D, iar amfitrionul acestuia, Dan Negru, pregătește noi provocări și întrebări inedite pentru concurenți, dar și pentru telespectatorii care își testează cunoștințele din confortul propriului cămin.

Mecanismul simplu și ingenios al jocului face ca „Jocul cuvintelor cu Dan Negru” să fie accesibil tuturor și să cultive pasiunea pentru cuvinte, sensuri ale acestora și puzzle-uri. Toti pasionații de cuvinte, de limba română, precum si iubitorii jocurilor de perspicacitate și cultură generală vor avea parte de noi definiții care să le pună la încercare cunoștințele si viteza de reacție.

Cu un nou sezon plin de provocări și distracție, „Jocul cuvintelor cu Dan Negru” continuă să antreneze mințile și să inspire pasiunea pentru limba română. Primiți o invitație la joacă si educatie, începând cu 30 august, de miercuri până vineri, de la ora 22:30, la Kanal D.

Dan Negru, declarații despre noul sezon „Jocul cuvintelor”

Dan Negru, amfitrionul acestui format, este nerăbdător să lanseze noi provocări concurenților, dar și telespectatorilor care intră în joc din fața micului ecran. Ingenios, cu un mecanism foarte accesibil, simplu de înțeles, „Jocul cuvintelor cu Dan Negru” le-a deschis și cultivat privitorilor de toate vârstele și profesiile pasiunea pentru quiz-uri și vocabular.

Recomandări De ce a fost achitat fostul ministru de interne Gabriel Oprea în dosarul uciderii polițistului Bogdan Gigină. Viteza și traseul

„Jocul cuvintelor e un show ca o revoluție, care a reușit să schimbe mentalități, care a arătat că în România, publicul de TV a evoluat și că o emisiune în care contează doar exercițiul minții poate să facă audiențe mari”, a spus Dan Negru.

Când se va retrage Dan Negru de pe micile ecrane

Dan Negru a fost sincer și a mărturisit pentru Ciao despre momentul în care o să se retragă din televiziune. De asemenea, el a dezvăluit care a fost sfatul primit de la regretatul om de televiziune Valeriu Lazarov.

„Dumnezeu a fost bun cu mine în anii ăștia în televiziune. Am colegi care au avut succes cu o singură emisiune sau la o singură televiziune. Eu am avut șansa mai multor succese, de la blonde la copiii, de la farse la revelioane, de la «Jocul cuvintelor», la «Ciao, Darwin» cu Mama Natură.

Cândva, Valeriu Lazarov m-a sfătuit să demonstrez că pot să am succes cu mai mult de o singură emisiune în televiziune spunându-mi că în Spania sau în Italia ești considerat «om de televiziune» abia după al treilea format cu succes de audiențe.

Recomandări Cine a fost Anastasia, fetița după care a fost denumită legea care îi înfundă pe criminalii de la volan. „Sper să-i pună pe mai mulți șoferi pe gânduri. Deși ce vedem acum n-o dovedește”

Eu am avut norocul atâtor hituri doar pentru că am avut tăria să refuz formatele în care n-am crezut. Când nu o să mă mai regăsesc în niciun format TV, plec. Publicul trebuie educat și nu telecomanda interzisă. O spun eu, cel care a făcut emisiuni cu Mama Natură, dar omul are dreptul să evolueze.

Telecomanda e aceeași, noi putem să evoluăm. Sunt tâlharul de pe cruce, care s-a întors la final. Mă bucur că «Jocul cuvintelor», un concurs despre creiere, are un succes atât de mare la public. Deci se poate”, a mai spus prezentatorul de la Kanal D.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Adriana Bahmuțeanu a răbufnit după ce o gravidă a murit în spital. Ce acuze aduce medicilor

Viva.ro Ce meserie avea, de fapt, Maria Băsescu, înainte să îl cunoască pe Traian Băsescu. Puțini se așteptau la asta: 'Regret că...'

AVANTAJE.RO Reacția Alexandrei Dinu după ce s-a scris că Bobby Păunescu ar fi filmat-o în timp ce dormea, în vila lui din Positano

FANATIK.RO Țeapă de mii de lei luată de o familie de români pe litoralul românesc: ”Primesc apeluri cu amenințări”

Știrileprotv.ro Cristian Tudor Popescu, despre șoferul drogat: O 'progenitură cretinoidă'. 'Adevărații făptuitori' sunt 'părinții ucigașului'

Observatornews.ro Medicii i-au făcut raze la plămâni, dar nu şi ecografie. Detalii halucinante despre femeia din Gorj, operată de hernie, fără ca nimeni să ştie că era însărcinată în 9 luni

Orangesport.ro Stadion nou pentru un club de tradiţie! Va fi tip lego, "la aceeaşi capacitate ca Arcul de Triumf", deşi echipa aştepta o arenă uriaşă: "Sperăm să fie gata"

Unica.ro Ce s-a aflat despre Claudia Florescu de la Insula Iubirii, înainte de marea finală. Detalii neștiute din viața excentricei brunete