Într-un interviu pentru Fanatik, Daniel Pavel a anunțat când vor începe filmările pentru Survivor România, sezonul 4. Prezentatorul va pleca în Republica Dominicană la începutul lunii ianuarie, iar iubita lui, Ana, îl va însoți.

„Pentru noi, vara începe în ianuarie, pentru că suntem cu proiectul Survivor, cu sezonul”

Pentru sursa mai sus-menționată, Daniel Pavel a povestit și cum și-a petrecut această vară și pe unde s-a plimbat cu iubita lui.

„Pentru noi, vara începe în ianuarie, pentru că suntem cu proiectul Survivor, cu sezonul. Ne-am putut bucura de câteva zile împreună cu Ana. Am fost plecați, am reușit să conducem o zi și o noapte până în destinația unde am ajuns, dus, 25 de ore întors. Chiar ne-am odihnit (n. red.: cei doi au avut o escapadă în Franța în luna august).

La mine și chiar vorbeam cu Ana în această călătorie, când eram copil voiam să mă fac riveran. Vedeam anunțul ăsta că e interzis cu excepția riveranilor. Și pentru că vorbeam engleză de mic, în comunism, taică-meu a avut inspirație să îmi pună un meditator în engleză, știam că river e râu și oamenii ăia erau oamenii râului. Navigator voiam să mă fac.

Chiar râdeam acum că noi am ajuns riverani, chiar dacă nu locuim pe strada respectivă. Am găsit același timp de comportament în sudul Franței la prietenii noștri.

Am găsit un semn de circulație care seamănă și am făcut o chestie în această călătorie, să descoperim, să ne imaginăm unde am vrea să locuim. Un joc al imaginației care ne ține treji. Asta e cumva nebunia noastră, să zic așa”, a povestit Daniel Pavel.

Ana, iubita lui Daniel Pavel, își dorește să lucreze în televiziune

În acest moment, iubita prezentatorului se ocupă de imaginea acestuia, însă i-ar plăcea să lucreze în televiziune. Ana și-ar dori să prezinte o emisiune TV, însă nu un show în stilul Survivor.

„M-am gândit mai de mult să intru în televiziune când am făcut actoria. Pe lângă asta, profesia mea de bază e cea de avocat. Cu asta mă ocup, pe lângă managementul și o parte din PR-ul lui Daniel.

Mi-ar plăcea, dacă ar veni o propunere aș evalua-o. Mi-ar plăcea să prezint ceva ce nu e într-un studio, probabil un reality-show, dar nu în stilul Survivor, ceva mai feminin, mai pe emoție, pe lifestyle. Nu că la Survivor n-ar fi emoție.”

„Urmează să facem împreună niște lucruri, până la plecarea la Survivor”

Daniel Pavel a anunțat că pregătește o surpriză alături de iubita lui și vor lucra împreună la un nou proiect până prezentatorul va pleca în Republica Dominicană.

„O să avem și noi, apropo de grilă, o să analizăm o serie de proiecte. Să vedem. Sunt în proiectare. Urmează să facem împreună niște lucruri, până la plecarea la Survivor… Noi doi, dar și împreună cu colegii de la PRO TV. Să vedem în ce măsură ne așezăm”.

