Până acum câteva luni, Gina Pistol apărea la Antena 1, unde prezenta două dintre cele mai urmărite emisiuni ale postului, „Chefi la cuțite” și „America Express”. S-a retras, iar locul i-a fost luat de Irina Fodor. La vremea respectivă spunea că a decis să ia o pauză de la televiziune, pentru că se simțea extrem de obosită și își dorea să petreacă mai mult timp cu fiica ei, Josephine.

„Îmi lipsește televiziunea”

Nici acum, Gina Pistol nu e pregătită pentru revenirea în televiziune, însă pe viitor speră să se mobilizeze și să apară iar pe micul ecran. „Și mie îmi lipsește televiziunea. Sunt într-o perioadă în care eu am nevoie de mine mai mult decât are televiziunea de mine.

Am nevoie de puțin timp să mă refac și pe urmă să mă prezint în fața oamenilor cu aceeași energie cu care i-am obișnuit. A fost o perioadă puțin mai grea pentru mine și încerc să mă reîntregesc, să mă adun”, a spus Gina Pistol, la Antena Stars, conform spynews.ro.

De ce a luat Gina Pistol o pauză

Încă o dată, ea a transmis că a avut nevoie de această pauză pentru că era obosită, pentru că voia să petreacă mai mult timp alături de fiica ei. Acum, spune că stă „în umbră” și că momentan îi e bine așa. „Inclusiv că am devenit mamă, inclusiv că am avut COVID de două ori într-un an, inclusiv că am avut un burnout, toate în același an, toate au dat cu mine de pământ și atunci am realizat că sănătatea mea fizică și psihică este mai importantă decât orice proiect.

Până nu sunt eu bine cu mine, stau așa puțin în umbră”, a mai transmis prezentatoarea.

„Dacă mă vor mai dori, mă voi întoarce”

Într-un interviu recent pentru Cancan, Gina Pistol mărturisea că își dorește să revină pe micul ecran și așteaptă oferte pentru noi proiecte. „Munca în televiziune e ceva care ocupă un loc special în sufletul meu. E ceva aparte, ce-mi place să fac cu drag și dacă vor exista noi propuneri, fie de la 1 ianuarie 2024 sau de la 15 mai 2024, le voi lua cu multă atenție în considerare. Dacă mă vor mai dori, mă voi întoarce”, a spus soția lui Smiley.

„Va trebui să avem răbdare, să constatăm dacă vor mai exista propuneri, dacă voi mai primi propuneri de colaborare și dacă eu voi avea energia necesară ca să mă apuc de ele și să le duc până la capăt. Vom vedea ce-mi rezerva viitorul, fiindcă nu e bine să-ți faci planuri înainte de vreme!”, adaugă ea cu modestie.

Gina Pistol a avut ultima apariție la TV pe 20 iunie, atunci când a avut loc finala de la „Chefi la cuțite”, sezon 11. A fost ultima ediție a show-ului culinar de la Antena 1 prezentată de Gina Pistol. Pentru ultima apariție în calitate de gazdă a acestei emisiuni, prezentatoarea a avut o apariție foarte elegantă.