Mai mulți artiști români au susținut adevărate concerte la UnTOLD 2025. Delia a energizat publicul cu melodiile ei, la fel a făcut și INNA, căreia publicul i-a scandat numele înainte să urce pe scenă, dar și Irina Rimes a făcut show.

Irina Rimes, show la UNTOLD 2025

Cântăreața și compozitoarea originară din Republica Moldova a interpretat cele mai iubite melodii ale sale, iar publicul a interacționat cu ea, a cântat și a sărit aproape până la epuizare. Un moment special a avut loc, când artista l-a invitat pe scenă pe cântărețul de muzică populară Ion Paladi.

Îmbrăcat în costum popular, el a fost însoțit pe scenă de mai mulți dansatori cu costume tradiționale. Alături de Irina Rimes, el a cântat melodia „Huțulca, huțulca”. Artista nu s-a abținut și a chiuit, dar a și dansat cu colegul ei.

Fanii s-au bucurat să audă melodia, dar și să îi vadă pe cei doi împreună. „Nebunie curată 😍”, „Bravo!👏 Tare ne mândrim cu voi!❤️”, „Ion Paladi, bun simț, sensibil și cântă și fff bine👏❤️Pe Irina nu prea o cunosc, scuze, probabil cântă și ea bine!”.

Ion Paladi, originar din Republica Moldova

Ion Paladi este un cântăreț și interpret renumit din Republica Moldova, cunoscut pentru vocea sa caldă și repertoriul divers. S-a născut într-o familie pasionată de muzică, ceea ce l-a ajutat să-și descopere talentul încă din copilărie.

De-a lungul carierei sale, Ion Paladi a lansat numeroase albume de muzică populară și ușoară, devenind unul dintre artiștii preferați ai publicului moldovean. A participat la numeroase festivaluri internaționale, promovând cultura și muzica moldovenească peste hotare. Pe lângă activitatea muzicală, Ion Paladi este cunoscut și pentru implicarea sa în proiecte culturale și sociale din țară.

A cântat alături de interpreți precum Pavel Stratan, Cristina Spătar și Irina Loghin, contribuind la proiecte și concerte comune. De asemenea, a fost invitat la diverse festivaluri unde a împărțit scena cu artiști importanți ai muzicii populare și ușoare.

