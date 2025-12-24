Chiar dacă numele lui este amintit în continuare alături de cel al grupului „Vacanța Mare”, George Robu și-a continuat activitatea de actor și a apărut în producții precum „Modigliani”, „Ryna” sau „Pup-o, mă”. Însă în ultimii ani s-a făcut remarcat în rolul lui… Moș Crăciun!

„Cârciumarul Romică”, așa cum este el cunoscut de public, a apărut la final de 2025 la un târg de Crăciun din Voluntari, acolo unde face mesaje personalizate pentru copii. Și are chiar și un site, acolo unde toată lumea îi poate scrie.

„Îți mai aduci aminte când erai copil? Acum ești părinte. Nu lăsa să se piardă bucuria Crăciunului. Așa cum așteptai tu când erai mic, tot așa așteaptă și copilul tău acum. Și, ca să nu mai avem accidente, spiridușii mei mi-au făcut site. Bucuria Crăciunului va continua veac de veac. Fă-i o bucurie copilului tău, așa cum te bucurai tu când mă așteptai prin troiene, prin zăpezi, prin geruri”, a spus actorul care în urmă cu 25 de ani apărea la PRO TV, în „Vacanța Mare”.

George Robu a apărut, tot în rolul lui Moș Crăciun, și la Antena 1, în anul 2022, într-o ediție a emisiunii Stand-Up Revolution, acolo unde a avut un moment de roast.

Printre producțiile în care a mai apărut actorul se mai regăsesc și „Binecuvântată fii, închisoare”, „Vertiges”, „Leana și Costel”, „Trei frați de belea” și „Secretul lui Zorillo”.

Potrivit paginii lui de Wikipedia, George Robu a fost și prezentator al emisiunii „Viața Satului”, difuzată pe TVR.

