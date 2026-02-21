Conform Poliției județene Cluj, faptele au fost semnalate la data de 20 februarie.

„Din cercetările preliminare a reieșit faptul că un tânăr, de 22 de ani, din comuna Apahida, ar fi agresat fizic o tânără, de 23 de ani, din comuna Chinteni, pe fondul unor neînțelegeri generate de relația anterioară dintre cei doi. Întrucât femeia ar fi refuzat să îl însoțească, bărbatul ar fi agresat-o și ar fi transportat-o, împotriva voinței acesteia, la domiciliul său din comuna Florești”, au declarat oficialii poliției.

Tânărul ar fi agresat-o fizic și ar fi amenințat-o cu un cuțit. Pe numele său a fost emis un ordin de protecție provizoriu, iar inițial a fost reținut pentru 24 de ore. Potrivit News.ro, sâmbătă, Judecătoria Cluj-Napoca a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

