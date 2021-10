Care e cel mai mare regret al lui Mihai Bendeac. „A fost oribil. Cea mai mare greșeală pe care am făcut-o”

Iată că acum, Mihai Bendeac și Cătălin Măruță au stat față în față după ce actorul a spus că e hărțuit de vedeta PRO TV. Invitat în cadrul poscastului „Acasă La Măruță”, vedeta de la Antena 1 a răspuns cu sinceritate mai multor întrebări. Prezentatorul nu s-a ferit și l-a chestionat în diverse subiecte pe actor. „Care e cel mai mare regret al tău?”, a spus Măruță, iar Bendeac a adus-o în discuție pe mama lui.

„Cel mai mare regret pe care îl am e că într-o situație absolut tâmpită am urlat la maică-mea. Asta e cel mai mare regret al vieții mele, e o chestie pe care n-o s-o iert vreodată.

Era vorba despre niște lucrători care lucrau la apartament și era vorba că mai bine luam o firmă ca să nu lucrăm cu nea Gică sau Dorel, iar la un moment dat am urlat foarte tare la maică-mea, după care m-am dus acasă și am început să plâng, a fost oribil, a fost cea mai mare greșeală pe care am făcut-o”, a povestit Mihai Bendeac pe YouTube.

Mulți ani, Mihai Bendeac a încercat să își țină familia departe de lumina reflectoarelor, însă apoi s-a lăudat cu mama lui, cu fratele, cu tatăl pe rețelele de socializare. El și cea care i-a dat viață au colaborat la cartea „Jurnalul unui burlac. Conversații cu mama”.

Emilia Bendeac este de profesie asistentă medicală. De-a lungul anilor, ea a acordat mult prea puţine interviuri şi a bifat şi mai puţine apariţii publice la braţul fiului său.

