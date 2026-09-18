„Vocea României” 2026 a debutat în forță în această toamnă cu multe surprize și o veste la care nimeni nu se aștepta. Irina Rimes și-a anunțat retragerea, acesta fiind ultimul sezon în care va ocupa scaunul de jurat la Pro TV. De asemenea, Pavel Bartoș, prezentatorul emisiunii, a scos la iveală un amănunt mai puțin știut despre relația dintre Horia Brenciu și Theo Rose, care ocupă același scaun în cadrul show-ului.

„Antrenorii cu cât devin mai prieteni, cu atât își permit mai multe. Pentru mine, marea surpriză este relația dintre Theo Rose și Horia Brenciu. Ei sunt parteneri, dar sunt atât de diferiți și cu păreri atât de diferite. Mă aștept, de exemplu, la Tudor Chirilă să aibă păreri diferite de Smiley sau de Irina, dar între Horia Brenciu și Theo e jale. E ceva…”, spune Pavel.

Ei bine, în cele ce urmează, îndrăgitul actor ne-a mărturisit că este uluit de evoluția lui Theo Rose de când este la „Vocea României”. Acesta spune că artista este extraordinară și se declară fanul ei.

„Și trebuie să vă spun că o ador pe Theo! Are o forță la vârsta pe care o are, este minunată. Pentru mine, marea surpriză în acest show este Theo Rose. S-a adaptat atât de bine, este atât de naturală, a evoluat atât de mult și e de admirat.