Bucureștenii primesc o nouă zonă verde modernă de recreere. Începând cu 18 septembrie 2026, Insula Lacul Morii din sectorul 6 și-a deschis oficial porțile pentru vizitatori în urma finalizării unui proiect amplu de reabilitare. Proiectul, o investiție de 59 de milioane de lei (peste 11 milioane de euro), transformă un fost teren viran și abandonat de decenii într-o oază urbană cu infrastructură modernă de sport, promenadă și relaxare.

De la teren viran la o bijuterie urbană de 59 de milioane de lei

Suprafața de 3,4 hectare a fost complet reconfigurată în prima fază a proiectului. Spațiul abandonat a fost înlocuit de alei și pontoane pietonale, iluminat public modern, mobilier de parc și echipamente sportive și de agrement. De asemenea, au fost amenajate mici pavilioane cu regim de înălțime parter pentru grupuri sanitare, un punct sanitar, zone de umbrire și parcări pentru biciclete. Punctul de atracție peisagistic include insule plutitoare vegetale și amenajări verzi concepute pentru a aduce natura mai aproape de comunitate.

Anunțul oficial a fost făcut de premierul interimar Ilie Bolojan, care a vizitat parcul și a subliniat că investiția este dedicată creșterii calității vieții. Oficialul a declarat că noua zonă oferă un spațiu sigur de plimbare și sport în mijlocul Capitalei, mulțumindu-le totodată fostului și actualului primar al sectorului 6, Ciprian Ciucu și Paul Moldovan, pentru implicarea în derularea proiectului.

Viziunea arhitecturală și concursul internațional de soluții

Modernizarea insulei este rezultatul Concursului internațional de soluții „Parc Lacul Morii”, organizat în anul 2022 de Ordinul Arhitecților din România (OAR). Soluția câștigătoare a aparținut echipei Metapolis Architects, fiind selectată dintr-un total de 11 propuneri. Proiectul a fost realizat în colaborare cu Studio de peisaj Ana Horhat, Prodeco inginerie și Aqua Design.

Juriul competiției a apreciat integrarea ecologică a proiectului și dezvoltarea unui sistem verde-albastru la nivelul polului nordic al Bucureștiului. Aportul la biodiversitate se realizează prin trei strategii peisagistice principale: amenajarea zonei de polder într-o pădure semiumedă, extinderea suprafeței și complexității vegetației acvatice, precum și utilizarea unei palete variate de plante din flora autohtonă.

Urmează extinderea parcului liniar la 16,6 hectare

Deschiderea insulei reprezintă doar prima etapă dintr-un plan de amenajare mult mai vast. Cea de-a doua fază vizează extinderea lucrărilor pe o distanță de 4 kilometri și o suprafață de aproximativ 13 hectare, de la Șoseaua Virtuții până la Chiajna, fiind scoasă la licitație la finalul lunii octombrie 2024.