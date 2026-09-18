Cum obții adeverințe de vechime la pensie pentru perioadele de dinainte de 2001 și ce faci dacă firma s-a desființat

Românii care își pregătesc dosarul de pensie pentru veniturile obținute înainte de 1 aprilie 2001 sau cei care vor să ceară măriri de pensie trebuie să prezinte o adeverință oficială, în lipsa documentelor relevante în carnetul de muncă sau în dosarul deja existent la Casa de Pensii, potrivit Digi24.ro.

După această dată, în baza Legii nr. 19/2000, stagiile de cotizare sunt centralizate electronic, iar adeverințele nu mai sunt necesare, cu excepția cazurilor care privesc perioade anterioare.

Cum obțin românii adeverința necesară la pensie

Pentru perioada anterioară lunii aprilie 2001, adeverința trebuie solicitată de la fostul angajator, de la deținătorul arhivei companiei sau de la un operator economic autorizat.

Important de reținut: documentul trebuie emis în original, să fie însoțit de număr și dată de înregistrare și să se bazeze pe statele de plată.

„Începând cu luna aprilie 2001, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 19/2000, toate stagiile de cotizare ale asiguraților sunt gestionate și centralizate într-un sistem informatic administrat de Casa Națională de Pensii”, a explicat Cristiana Dumitrescu, director executiv al Casei de Pensii a Municipiului București.

Astfel, românii care depun dosarul de pensionare nu mai trebuie să caute sau să obțină adeverințe, cu excepția veniturilor din perioada anterioară anului 2001.

Veniturile suplimentare, precum primele, sporurile și orele suplimentare, pot fi incluse în calculul pensiei dacă au fost supuse contribuțiilor sociale și sunt susținute de documente justificative.

Ce faci dacă firma la care ai lucrat nu mai există

În cazul în care fostul angajator a fost desființat, documentele necesare nu dispar odată cu firma.

Există soluția de a apela la firme de arhivare autorizate de Arhivele Naționale, care pot elibera contra cost adeverințele necesare. Aceste companii administrează arhivele societăților intrate în faliment sau lichidate.

De asemenea, documentele pot fi obținute și de la succesorii legali ai companiilor sau de la alte instituții abilitate prin lege.

Cât costă obținerea unei adeverințe de venituri sau de vechime

Costul eliberării unei astfel de adeverințe este reglementat prin dispoziții oficiale.

„Tarifele percepute pentru eliberarea adeverințelor nu sunt stabilite de fiecare firmă în parte, ci prin ordin al ministrului și sunt aceleași indiferent de operatorul care deține arhiva. Singurele costuri care pot varia sunt cele de expediere a documentelor, în funcție de firma de curierat sau de corespondență utilizată.

Casa de Pensii are nevoie de adeverința în original pentru stabilirea drepturilor de pensie. Cum firmele de arhivare își desfășoară activitatea în diferite localități din țară, expedierea documentelor implică, în mod firesc, costuri suplimentare de transport.

Eliberarea unei adeverințe presupune verificarea documentelor pentru fiecare lună din perioada solicitată, inclusiv a veniturilor brute, sporurilor și a celorlalte elemente salariale, ceea ce reprezintă o activitate laborioasă”, a adăugat Cristiana Dumitrescu.

Limitele tarifelor pentru anul 2026 sunt stabilite de directorul Arhivelor Naționale. Tariful total include taxa administrativă, costul cercetării documentelor și suma pentru eliberarea adeverinței. La acestea se adaugă TVA și, dacă este cazul, cheltuielile de expediere prin poștă sau curier.