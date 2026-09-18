28 de companii românești cu o cifră de afaceri de 7,4 miliarde de euro încep ediția a doua a programului executiv COMPETITIV

Un grup format din 28 de companii din România, ce însumează o cifră de afaceri cumulată de 7,4 miliarde de euro, a început cea de-a doua ediție a programului executiv COMPETITIV. Inițiativa este dezvoltată de Asociația New Economy Hub împreună cu Raiffeisen Bank România, partener strategic al proiectului.

Derulat în perioada 15 septembrie 2026 – 4 februarie 2027, programul se adresează în mod direct persoanelor din poziții de conducere din companii mari și mijlocii. Cohorta din acest an reunește peste 50 de reprezentanți cu roluri de decizie și de implementare. Participanții provin din domenii esențiale pentru economia națională, precum energie și utilități, comerț și distribuție, tehnologie, industrie, mobilitate, agroalimentar, construcții, infrastructură, servicii medicale și de securitate.

Companiile selectate pentru această ediție sunt Adrem Invest, Agroconcept Impex, Apisrom, Apotheka, AROBS Transilvania Software, Autonom Services, Avi Prod Grup, Bitdefender, CIT One, Diana, E.ON Energie România, Eldomir Tour, Electromontaj, ENGIE România, Euromaster Tyre & Services România, Five Continents, Frizon Holding, Metro Cash & Carry România, Prime Batteries Technology, Quartz Matrix, RebelDot, Servicii Publice, SkyTower Building, Synevo România, Vectra Eurolift Service, Viarom Construct, Waldevar Energy și West Co Impex.

Obiectivul principal al programului este să ajute echipele de management să-și clarifice prioritățile strategice într-un climat economic marcat de presiuni multiple. Aspecte precum costul energiei, amprenta de carbon, gestionarea resurselor, protecția datelor și integrarea inteligenței artificiale influențează direct accesul la finanțare și competitivitatea pe piață.

„Pentru Raiffeisen Bank România, susținerea companiilor românești înseamnă mai mult decât finanțare. Înseamnă să fim aproape de antreprenori și manageri în momentele în care iau decizii de investiții, extindere sau repoziționare, într-un context în care mai multe variabile de piață se schimbă simultan. Competitivitatea acestor companii depinde tot mai mult de calitatea deciziilor luate la nivel executiv și de capacitatea echipelor de management de a le transforma în direcții clare de creștere. Prin COMPETITIV, aducem în aceeași discuție expertiză financiară, juridică, fiscală și strategică, într-un cadru aplicat care ajută companiile să evalueze mai clar opțiunile pe care le au și să transforme deciziile bune în creștere pe termen lung," spune Alin Neacșu, Director Large Corporate, Raiffeisen Bank România.

Formatul este structurat în patru module ghidate, alternând sesiunile executive de strategie cu aplicarea directă a instrumentelor de analiză în propriile organizații. Editia din acest an acordă o atenție deosebită sectorului energetic, având ca Partener de Energie compania E.ON România.