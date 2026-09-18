O catastrofă naturală petrecută în urmă cu mai bine de trei decenii s-a transformat, în mod neașteptat, într-unul dintre cele mai mari succese de conservare a faunei din Asia.

O evadare care a schimbat istoria speciei

În anul 1994, China adăpostea într-o rezervație specială din provincia Hubei un efectiv redus de doar 64 de cerbi Milu (cunoscute și sub numele de cerbii Părintelui David), o specie considerată cândva dispărută din mediul său natural, potrivit Antena 3 CNN.

Atunci când apele umflate ale fluviului Yangtze au depășit digurile și au distrus gardurile de protecție ale rezervației Shishou, biologii s-au temut de ce era mai rău. În mijlocul haosului produs de inundație, 36 de cerbi au scăpat și s-au dispersat în zonele umede din jur, părăsind mediul controlat în care fuseseră protejați ani de zile.

Specia, recunoscută pentru înfățișarea sa neobișnuită – descrisă popular în folclorul chinez ca având „coarne de cerb, gât de cămilă, copite de vacă și coadă de măgar” –, fusese readusă în țară din colecții europene în anii '80. Din acest motiv, cercetătorii credeau că animalele crescute de mai multe generații în captivitate nu vor supraviețui condițiilor vitrege fără îngrijire umană.

Adaptarea uimitoare în habitatele naturale

Realitatea din teren a contrazis însă previziunile sumbre ale specialiștilor. Mlaștinile și insulițele formate de-a lungul fluviului s-au dovedit a fi habitatul ideal pentru acești cerbi. Fără intervenția omului și ferite de prădători majori, animalele eliberate au găsit hrană din abundență și au început să se înmulțească într-un ritm accelerat.

Atunci când echipele de monitorizare au realizat primele evaluări de amploare câțiva ani mai târziu, cifrele au surprins întreaga comunitate științifică: grupul liber crescuse de la cele 36 de exemplare evadate la o populație stabilă de peste 500 de indivizi.

Cerbii Milu evadați nu au rămas pur și simplu într-un singur loc. Ei s-au deplasat între diferite zone de habitat potrivite, folosind ceea ce cercetătorii au descris drept „stepping stones” — zone care ofereau hrană și adăpost într-un peisaj care, în rest, nu era potrivit pentru deplasarea continuă.

Unele dintre aceste locuri au devenit refugii în care cerbii au rămas și s-au înmulțit. Între 1995 și 2012, cercetătorii au înregistrat 122 de evenimente de dispersare care au implicat cerbii Milu evadați.