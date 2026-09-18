Prima sentință în dosarul crimei între copii de la Cenei: 15 ani de detenție și daune morale de peste un milion de euro

Tribunalul Timiș a pronunțat vineri, 18 septembrie 2026, o primă sentință în dosarul crimei dintre copii de la Cenei, acolo unde Mario Berinde, un băiat de 13 ani, a fost omorât de un băiat de 13 ani (care nu răspunde penal) și de unul de 15 ani.

Băiatul de 15 ani trimis în judecată a fost condamnat la internare într-un centru de detenție (închisoare pentru minori) pentru o perioadă de 15 ani. Adolescentul și părinții lui au fost obligați să le achite părinților și rudelor victimei daune morale de peste un milion de euro.

Minorul acuzat că l-a ucis pe Mario Berinde, de 13 ani, care nu răspunde penal.

În același dosar, un alt băiat de 15 ani a fost obligat să urmeze un program de asistare zilnică de șase luni pentru profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului. Hotărârea nu este definitivă.

Crima de la Cenei, comisă în ianuarie 2026 de doi băieți de 13 și 15 ani, a șocat o țară întreagă prin modul în care a fost pregătită și executată. Pentru că are mai puțin de 14 ani, unul dintre autorii crimei nu răspunde penal, dar al doilea participant la omor, în vârstă de 15 ani, a fost trimis în judecată pentru omor.

Băiatul de 15 ani care l-a ucis pe Mario Berinde.

De asemenea, în judecată a fost trimis și un alt tânăr de 15 ani, care nu a participat la crimă, dar i-a ajutat pe cei doi autori să ascundă cadavrul.

În urma procesului judecat la Tribunalul Timiș, băiatul de 15 ani care a fost trimis în judecată pentru omor a fost condamnat la internarea într-un centru de detenție pentru o perioadă de 15 ani. Al doilea minor, trimis în judecată pentru favorizarea făptuitorului și profanare de cadavre, este obligat să urmeze un program de asistare zilnică pentru o perioadă de șase luni.

Cum se împart daunele morale

În urma procesului, Tribunalul Timiș l-a obligat pe băiatul de 15 ani care a fost implicat în omor, în solidar cu părinții lui, la plata unor despăgubiri de peste un milion de euro. Astfel, părinții lui Mario, băiatul ucis la Cenei, trebuie să primească fiecare câte 300.000 de euro. Sora lui Mario a primit daune morale de 200.000 de euro, iar cei doi bunici câte 150.000 de euro fiecare. În plus, doi unchi, o mătușă și un verișor au primit fiecare câte 10.000 de euro.

Tribunalul Timiș a dispus și plata unor daune morale pentru profanarea cadavrului victimei. Aceste daune trebuie să le achite în solidar ambii adolescenți, atât cel trimis în judecată pentru omor, cât și cel judecat pentru profanare de cadavre. Pentru profanarea cadavrului, cei doi trebuie să achite câte 10.000 de euro părinților lui Mario, 6.000 de euro surorii, câte 5.000 de euro bunicii și bunicului și câte 1.000 de euro mătușii, unchilor și verișorului.

Hotărârea Tribunalului Timiș nu este definitivă, putând fi atacată cu apel, care se va judeca la Curtea de Apel Timișoara.

Crima care a îngrozit România

Detaliile crimei de la Cenei, unde un băiat de 13 ani a fost omorât, iar cadavrul i-a fost îngropat într-o grădină, după ce s-a încercat incendierea lui, sunt tulburătoare. Potrivit procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș, băieții de 15 și 13 ani, „având bine pus la punct un plan prestabilit pe care l-au făcut în urmă cu o lună de zile și așteptând momentul oportun, au ucis o persoană minoră de sex masculin prin lovirea acesteia în mod repetat cu o toporișcă și cu un cuțit”.

„Ulterior uciderii victimei, la locul săvârșirii faptei s-a deplasat și cel de-al doilea suspect. Toți cei trei minori au acționat conjugat și au profanat cadavrul victimei prin faptul că l-au incendiat și apoi l-au îngropat în spatele grădinii. Cel de-al doilea suspect i-a ajutat în mod activ pe primii doi să scape de cadavru, precum și să șteargă urmele infracțiunii”, a mai anunțat Parchetul Tribunalului Timiș.