Fostă concurentă și câștigătoare a sezonului 2 „iUmor”, Maria Popovici s-a alăturat Deliei, lui Cheloo și lui Mihai Bendeac în jurizarea ediției cu numărul 11 a celui mai nou sezon al emisiunii difuzate la Antena 1. Invitată în cadrul ultimei ediții a podcast-ului lui Mihai Bobonete, „Da Bravo”, bucureșteanca în vârstă de 31 de ani i s-a destăinuit colegului său de breaslă.

„Știu să fac orice, sarmale, ciorbe, deserturi”

„Mi-ar plăcea mult de tot să fiu casnică! Serios. Să stau. Adică, să nu am nimic de făcut, decât să spăl rufe, să fac de mâncare, să merg la piață, să aleg ce să gătesc. Chiar îmi place să fac de mâncare! Până acum câțiva ani, când nu aveam atât de mult de muncă, găteam de dimineața până seara. Făceam niște deserturi incredibile, îmi ies niște paste extraordinare. Știu să fac orice, sarmale, ciorbă de burtă, orice”, a relatat Maria Popovici.

„Alerg dimineața devreme, în parc”

Tânăra comediantă este căsătorită cu Alexandru Minculescu, Mincu pe numele lui de scenă, și el actor de stand up, cei doi având la rândul lor un podcast. Soțul a tras-o către a face sport. Maria nu doar a scăpat astfel de mai multe kilograme în plus, dar și-a atenuat și o teamă puternică. „Mincu arată bine, face mult sport, are grijă de el. El a slăbit 20-25 de kilograme în ultimii doi ani, e frumos, înalt. Mai nou am claustrofobie. Nu mai urc în lifturi, mi-e foarte greu să urc în avion… Creierul e cel mai complicat lucru, dacă te doare. Am anxietate foarte nasolă. De aceea m-am apucat de alergat. Ajută mult. Încerc să fie puține zile în care nu alerg. Sportul ajută psihicul enorm de mult. Alerg aproape în fiecare zi, în general, dimineața devreme, în parc. Sau alerg pe malul mării”, a mărturisit ea.

Luna de miere evitată

Maria Popovici și-a dezvăluit și cea mai mare teamă personală. De aceea nici nu a putut pleca în luna de miere dorită și preconizată cu soțul ei. „Cea mai mare spaimă rămâne avionul. M-am dat jos din avion de patru ori până acum! N-am plecat în luna de miere, am fost de două ori până la aeroport și m-am întors. Și ne-am dus în Thasos, cu mașina. Mi-aș dori să plec în Asia, în America, de aceea sper să trec peste frica asta”, a explicat tânăra comediantă.

https://www.youtube.com/watch?văxqEoOEj4g-M

