Carmen Alexandrescu, cea de-a doua concurentă de la „Femeia Alege”. A fost căsătorită 15 ani și are o fiică de 19 ani

Astăzi, a doua concurentă va avea ocazia să meargă la întâlniri cu cei cinci bărbați. Carmen Alexandrescu are 50 de ani și simte că sufletește este mai tânără decât orice alt partener. Are ca hobby să aibă grijă de corpul ei, fiind pasionată de fitness și mersul la sală.

Este din București și lucrează în domeniul consultanței imobiliare. Cariera a fost întotdeauna prioritară și i-a oferit ocazia să întâlnească mulți bărbați, fiind un domeniu dominat de aceștia.

A fost căsătorită timp de 15 ani, iar din acel mariaj are și o fiică de 19 ani, de a cărei creștere s-a ocupat. Relația cu fostul soț s-a încheiat în urmă cu 12 ani, dar Carmen a mers mai departe. De altfel, de curând, a avut o relație care tocmai s-a sfârșit în urmă cu 4 luni, pe care nu o regretă. A fost una în care s-a simțit foarte bine și care i-a oferit multe lecții de viață.

„Nu am fost niciodată departe de familie sau prieteni. Am fost în câteva destinații de vacanță mai îndepărtate, dar am fost alături de persoane dragi”, recunoaște Carmen.

Cu toate astea, admite că este extrem de deschisă pentru ceea ce va urma: ”sunt motivată de posibilitatea unor oportunități diferite față de ceea ce am făcut până acum”.

