Carmen Brumă a depus plângere penală la Judecătoria Iași împotriva celor care s-au folosit de imaginea ei

De Dana Aramă,

În urmă cu câteva zile, vedeta de televiziune explica, pe conturile sale de socializare că imaginea sa este folosită fără acordul său pentru promovarea unor diete.

Carmen Brumă a luat măsuri și a depus plângere penală contra celor care s-au folosit de imaginea sa pentru a-și promova produsele.

„AȘA CUM AM PROMIS! Aceasta este plângerea penală pe care am depus-o astăzi prin avocații mei împotriva celor care se folosesc ilegal de numele meu pentru a vinde produse de slăbit de care nu am auzit în viața mea și care pot pune în pericol sănătatea multor oameni!

CE A DEPINS DE MINE, AM FĂCUT, PE CHELTUIALA MEA ȘI FĂRĂ A CERE DESPĂGUBIRI FINANCIARE! Acum e rândul justiției să pună capăt înșelătoriei!”, a anunțat Carmen Brumă în mediul online, unde a postat și actele depuse la Judecătoria Iași.