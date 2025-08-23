Carmen Brumă, adevărul despre pepenele consumat cu brânză. Combinația culinară cu beneficii surprinzătoare

Pepenele roșu cu brânză este una dintre cele mai iubite combinații culinare ale verii, dar puțini știu ce impact are asupra organismului. Carmen Brumă, cunoscută pentru promovarea unui stil de viață sănătos și partenera de viață a lui Mircea Badea, a explicat într-un videoclip postat pe rețelele sociale de ce acest mix dulce-sărat este mai sănătos decât pare.

„În loc doar de apă, zaharuri și puține fibre, prin adăugarea brânzei avem o combinație mai complexă: carbohidrați, proteine, grăsimi, care oferă sațietate și energie”, a spus Carmen Brumă.

Specialista avertizează că pepenele consumat simplu, pe stomacul gol, are un indice glicemic ridicat din cauza zaharurilor și a fibrelor reduse. Adăugarea brânzei schimbă modul în care organismul procesează zaharurile. „Brânza încetinește absorbția zaharurilor, ceea ce înseamnă un vârf glicemic mai mic”, a explicat ea.

Beneficiile pe care le are pepenele consumat cu brânză

În plus, asocierea celor două alimente ajută la o absorbție mai bună a vitaminelor și antioxidanților prezenți în pepene. „Vitamina A și licopenul din pepene, antioxidanții puternici, sunt liposolubili. Asta înseamnă că se absorb mult mai bine în prezența grăsimii din brânză”, a detaliat Carmen Brumă.

Pepenele conține și citrulină, un aminoacid benefic pentru sănătatea cardiovasculară. În combinație cu brânza, absorbția acestui nutrient „poate fi mai eficientă”. Totuși, Carmen Brumă atrage atenția că, deși benefică, gustarea vine și cu un aport caloric crescut. Recomandarea ei: 200 g de pepene și 40-50 g de brânză pentru o porție echilibrată.

Astfel, această combinație clasică de vară nu doar că oferă un gust răcoritor și sațietate, dar poate fi și o alegere sănătoasă, cu beneficii pentru metabolism și sistemul cardiovascular, dacă este consumată în cantități moderate.

