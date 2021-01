Carmen Grebenișan de la „Asia Express”, adevărul despre operațiile estetice. Cum arată acum. „Eu am sesizat faptul că am exagerat”

„Sunt sigură că multe femei ascund că fac asta. Din păcate, se creează multă frustrare, multe femei cred că altele așa s-au născut, și e total fals, prefer să fiu asumată sută la sută. Mă ajută și pe mine, îi ajută și pe alții, iar de judecată puțin îmi pasă.

Am o singură intervenție majoră, ce a presupus anestezie generală, implantul de sân. În rest, sunt intervenții minim invazive, toate fiind reversibile, nimic definitiv. În altă ordine de idei, trebuie refăcute o dată la câteva luni.

Așa că toată viața cred că voi avea grijă de mine și mă voi folosi de aceste intervenții în avantajul meu. Consider că înseamnă grijă față de propria persoană, iar atâta timp cât sunt făcute cu bun gust, eu chiar le susțin”, a declarat Carmen Grebenișan pentru revista VIVA!

Atunci când și-a mărit buzele, Carmen a fost dur criticată, urmăritorii ei considerând că a exagerat. Vedeta lămurește și acest aspect.

„Lumea poate să considere mereu ceea ce dorește, puțin îmi pasă de ce spun alții! Eu am sesizat faptul că am exagerat cu acea intervenție, pentru că m-am uitat în oglindă, nu pentru că mi-au spus alții asta.

Am decis să dizolv tot ceea ce aveam, iar apoi am revenit cu o cantitate foarte mică în zona buzelor, care consider că e mult mai potrivită pentru fizionomia mea.

Nu mă mai afectează de foarte mult timp răutățile din social media, a fost o decizie proprie, neinfluențată de altcineva”, a mai adăugat vedeta.

