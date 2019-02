„L-am cunoscut pe soţul meu după două zile şi ne-am căsătorit după trei săptămâni. Eram noi doi împotriva lumii. Era un sentiment intens, care a continuat şi după trecerea lui în nefiinţă. Soţul meu venea cu florile la uşă. Eu fac calcule şi am ştiut de la început când va muri. Ştiam că el nu va depăşi vârsta de 60 de ani. Aveam lacrimi în ochi şi îi spuneam în glumă sau în serios că el trăieşte mai mult decât mine”, a spus Carmen Harra la „Răi da Buni”.

Recent, Carmen Harra a detaliat cum va fi anul 2019. Vdeta afirmă că în România ar putea exista o schimbare de guvern. „Anul 2019 este guvernat de cifra 3 și de planeta Jupiter. Va fi un an de stabilitate, dacă ne gândim la Biblie, la Cruce, la Sfânta Treime, triughiul este cel mai stabil element. Anul acesta va fi un an de rezoluție, în care multe dintre lucrurile începute în 2018 se vor rezolva în 2019. La 30 de ani de la Revoluție, o să vedem o manifestație puternică în România, o schimbare de Guvern, de regim, așa cum nu am mai văzut din 1989. Asta nu înseamnă că vor muri oameni, nu înseamnă că vor fi împușcături, dar anul acesta întreaga lume va fi zguduită pe plan politic. 2019 va intra în istorie, la fel cum a făcut-o 1989, vom avea parte de niște schimbări incredibile!”, a spus Carmen Harra, potrivit spynews.ro.

