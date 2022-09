Carmen Tănase nu și-a putut stăpâni lacrimile în platoul emisiunii lui Cătălin Măruță. Actrița a fost surprinsă de prezentatorul show-ului de la PRO TV și a revăzut persoane foarte dragi ei. Foști colegi de liceu au venit în emisiune ca să o felicite pentru serialul „Clanul”.

Puțini știu că actrița, după terminarea celor 12 case, a fost profesoară de muzică și desen, dar și dirigintă la coala din Baba Ana. Carmen Tănase a fost foarte atașată de elevi și de multe ori îi lua acasă, ba chiar le-a organizat și balul de clasa a VIII-a.

„N-am fost la școala asta de atunci, de când am terminat. De când am intrat la facultate, din 1980…și acum când căutam casă la țară, am găsit o casă la Baba Ana și am vrut s-o iau, dar era mult de făcut la ea și nu aveam timp”, a dezvăluit Carmen Tănase la PRO TV.

Unul dintre elevi i-au rămas în suflet, astfel că actrița a vorbit de mai multe ori despre el. Cătălin Măruță a făcut tot posibilul ca invitata sa să-l revadă pe Rămurescu.

„Dacă mi-l aduceți pe Rămurescu, mor. Am spus de Rămurescu de câteva ori în interviuri. (…) E un copil din clasa a V-a, de la clasa unde eram eu dirigintă, care era grăsuț și era foarte drăguț. Nu știa nimic, dar era tot timpul gata să-ți răspundă. Indiferent ce, nu conta”, și-a amintit Carmen Tănase.

Actrița din serialul „Clanul” a izbucnit în lacrimi când l-a revăzut pe elev. „Ce ați făcut voi acum este ceva incredibil. Ai făcut ceva ce nu ar fi făcut nimeni niciodată. Mi-ai adus timpul înapoi, este incredibil. Nu am cuvinte, este fără măsură. Nu a făcut nimeni asta pentru mine”, i-a spus Carmen Tănase lui Cătălin Măruță.

Carmen Tănase, amintiri din copilărie

„Eram în clasa a VII-a și ne-am dus la ea și a zis ca fiecare să aducă câte ceva. Eu am dus un termos cu vin. Și s-a consumat din termosul ăla un pic de vin și Georgiana, cu mintea creață, a pus vodkă peste vinul ăla. Și eu am băut vin cu vodkă.

M-am făcut praf. Am adormit la asta în pat, după aia, ea ne-a dat afară că veneau părinții și am plecat beată moartă. Ca să țin drumul drept, am mers pe bordură. La un moment dat l-am văzut pe tata cum se ducea acasă de la birou.

M-am culcat. Și când m-am trezit, tata stătea într-un cot și se uita la mine. Respirația mea duhnea și a zis, ‘Ai băut?, ‘Da. Poc!”, a povestit actrița din serialul Clanul.

