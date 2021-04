Cât a muncit Roxen, reprezentanta României la Eurovision 2021, pentru a avea succes. Ce îi reproșează părinții acum

Cântă de la 7 ani, a urcat pe scenă de mică și își dorește să facă asta toată viața. Roxen a dezvăluit că pentru a deveni cunoscută, pentru ca melodiile ei să ajungă la urechile publicului a muncit mult. Succesul nu a venit peste noapte. Și înainte de celebritate, dar și acum are aceleași principii de viață, e un om simplu, foarte muncitor.

„Sunt același om, am aceleași visuri și valori. Poate sunt doar ceva mai atentă în jurul meu și mai analitică atunci când vine vorba de a-mi lărgi cercul de prieteni, cunoștințe… și nu mă mai las afectată de răutățile transmise gratuit de diferite persoane.

Altfel, sunt același om simplu, care muncește cât poate de mult pentru a ajunge acolo unde și-a dorit dintotdeauna”, a declarat ea pentru unica.ro.

În momentul de față, Roxen muncește mult pentru cariera sa, pentru piesele sale, uneori uită chiar să își sune părinții sau prietenii. Mai are și un defect, e încăpățânată.

„Mi se reproșează că nu vorbim destul la telefon și că uneori sunt cam încăpățânată. În ceea ce privește discuțiile, s-au obișnuit toți cu stilul meu și cu faptul că prefer mesajele scrise.

Cu încăpățânarea, am fost nevoită să las de la mine și să învăț, cu timpul, să mai cedez și să nu trag mereu cu dinții de o idee care mi se fixează în minte. și aici, ca în viață, de fapt, cred că trebuie să existe un echilibru, mai ales când avem lângă noi oameni care ne iubesc, ne înțeleg și vor să ne fie bine.”, a mai spus cântăreața pentru aceeași sursă.

Roxen merge la Rotterdam cu piesa „Amnesia”

Roxen e artista aleasă încă de anul trecut să reprezinte România pe scena concursului, va merge în Olanda cu piesa „Amnesia”, după cum a decis juriul din concurs.

Melodia e interpretată impecabil de Roxen, una dintre cele mai apreciate artiste din România. Piesa „Amnesia” dă voce stărilor și sentimentelor lui Roxen din ultima perioadă. Este o melodie despre oameni, iubire și voință și dă voce fiecărei persoane care nu a fost auzită până acum, la fel cum reiese și din textul din încheierea ei: „For every scream that was not heard”.

