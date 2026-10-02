5 știri Imobiliare.ro Finance este o rubrică de noutăți de pe piața de creditare, realizată în colaborare cu Libertatea. O dată la două săptămâni, gazdele Eduard Babotă și Tatiana Niculae îți prezintă subiectele importante din domeniu.

Dacă te gândești să vinzi un apartament în București, s-ar putea să ai nevoie de mai multă răbdare. Perioada medie de vânzare a ajuns la aproximativ 50 de zile, potrivit lui Dan Puica, CEO Imobiliare.ro. Cererea pentru locuințe rămâne puternică, însă costurile de finanțare, inflația și contextul economic influențează deciziile cumpărătorilor și ritmul tranzacțiilor.

Piața construcțiilor dă și un semnal pozitiv pentru oferta viitoare de locuințe. În primele șapte luni ale anului, volumul lucrărilor de construcții a crescut cu peste 11% față de aceeași perioadă din 2025, ca serie brută, potrivit datelor INS. Cel mai mare avans a fost înregistrat în cazul clădirilor rezidențiale, ceea ce poate însemna un volum mai mare de locuințe noi care vor ajunge pe piață în perioada următoare.

Dacă ești în căutarea unei locuințe, între 25 și 27 septembrie poți găsi informații despre finanțare la Salonul Imobiliar București, organizat la Palatul Parlamentului. Brokerii Imobiliare.ro Finance vor fi prezenți la eveniment pentru a te ajuta să identifici variantele de finanțare disponibile pentru profilul tău. Dacă aplici pentru finanțare la standul Imobiliare.ro Finance, poți primi asigurarea locuinței gratuit pentru primul an, în condițiile campaniei.

Numărul creditelor active crește mai rapid în sistemul non-bancar decât în cel bancar. În prima jumătate a anului, creditele active din sistemul non-bancar au crescut cu 7,9%, în timp ce în sistemul bancar creșterea a fost de 2,1%, potrivit datelor Biroului de Credit. Pentru cei care analizează un nou împrumut, este important ca rata lunară și costul total al creditului să fie raportate la veniturile și cheltuielile proprii. Un broker de credite poate ajuta la identificarea și compararea variantelor disponibile pentru profilul financiar al fiecărui client.

Creditarea companiilor rămâne redusă în România în raport cu dimensiunea economiei. Ponderea creditelor acordate firmelor în PIB este de aproximativ 11%, a doua cea mai mică din Uniunea Europeană, potrivit datelor BNR citate de Ziarul Financiar. În plus, la finalul primului trimestru, companiile aveau depozite mai mari decât creditele contractate de la bănci. Datele indică o diferență importantă între banii păstrați de companii în sistemul bancar și finanțarea atrasă prin credite.