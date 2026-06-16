Monica Gabor și fiica sa, Irina Columbeanu, au făcut o vizită la o cofetărie românească din New York, unde au testat mai multe deserturi tradiționale. Cele două au împărtășit experiența într-un videoclip publicat pe rețelele sociale, iar reacțiile lor au atras atenția urmăritorilor.

Monica Gabor și Irina Columbeanu au testat prăjituri românești în New York

Stabilite de mai mulți ani în Statele Unite, Monica Gabor și Irina Columbeanu nu au uitat gusturile copilăriei. Recent, cele două au mers la cofetăria „Nițăs Bakery” din New York, unde au încercat mai multe deserturi românești.

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Vizita a avut loc după ce Monica Gabor a participat la unul dintre cursurile urmate de Irina la facultate. Pentru degustare, au ales o prăjitură boema, un diplomat, o savarină și o figurină din marțipan în formă de pinguin. „Îmi place foarte mult marțipanul, de aceea l-am ales”, a spus Irina Columbeanu.

Ce note au primit deserturile

Prima prăjitură gustată a fost diplomatul. Atât Monica Gabor, cât și fiica sa s-au declarat încântate de desert, în special de frișca folosită la preparare.

A urmat boema, iar Monica Gabor a apreciat gustul acesteia, deși a făcut o comparație cu deserturile pe care le cunoștea din România. „Mereu vor fi mai bune acelea”, a declarat Monica Gabor, referindu-se la prăjiturile preparate în Bacău.

Savarina a fost unul dintre deserturile care au primit cele mai multe aprecieri, fiind notată cu 10 din 10 de ambele. La final, cele două au gustat și figurina din marțipan în formă de pinguin, care s-a aflat printre preferatele Irinei.

După degustare, Irina Columbeanu a realizat propriul clasament al prăjiturilor testate. Pe primul loc s-a aflat boema, urmată de pinguinul din marțipan. Savarina a ocupat poziția a treia, iar diplomatul s-a clasat pe ultimul loc în preferințele sale.

Amandina le-a adus aminte de copilărie

Ca surpriză, Monica Gabor și Irina Columbeanu au încercat și o amandină. Potrivit celor două, gustul desertului le-a readus în minte amintiri din copilărie. Monica Gabor a spus că au zâmbit „ca niște copii mici” în timp ce degustau prăjitura. La rândul său, Irina Columbeanu a mărturisit: „Eu sunt impresionată de absolut tot”.

În cofetăria din New York, fiecare dintre prăjiturile degustate costă 6,5 dolari, echivalentul a aproximativ 30 de lei.

Viața Monicăi Gabor și a Irinei Columbeanu în Statele Unite

Monica Gabor s-a mutat în Statele Unite după divorțul de Irinel Columbeanu. În anul 2018, Irina Columbeanu a plecat și ea peste ocean pentru a locui alături de mama sa.

În 2022, Monica Gabor s-a căsătorit cu Mr. Pink, un om de afaceri american, informație confirmată la acea vreme de Irinel Columbeanu.

În prezent, Irina Columbeanu are 19 ani și studiază la Facultatea de Medicină din cadrul Universității New York. Tânăra publică frecvent imagini și videoclipuri din viața sa de studentă, prezentând urmăritorilor activitățile de zi cu zi și experiențele din metropola americană.

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