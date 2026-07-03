Restricții de trafic în weekendul 3-4 iulie

Autoritățile au anunțat închiderea completă a circulației pe ambele sensuri ale porțiunii estice a centurii interioare a orașului Salonic. Restricțiile vor fi în vigoare de vineri, 3 iulie, ora 23.00, până sâmbătă, 4 iulie, ora 23.00.

Pe durata lucrărilor, vehiculele care se deplasează spre Kavala și Katerini vor fi redirecționate prin centrul orașului. De asemenea, traficul spre Halkidiki și aeroportul din Salonic va fi deviat pe străzile urbane.

Toate stațiunile din Halkidiki – inclusiv Kassandra, Sithonia, Nea Flogita, Nea Kallikratia și Dionisiou Beach – precum și stațiunile din apropierea orașului Salonic, precum Perea sau Agia Triada, sunt accesibile doar prin această rută.

Cu toate acestea, există și destinații care pot fi atinse fără a trece prin centura orașului. Printre acestea se numără:

  • Atos, cu o deviere înainte de lucrări, pe drumul spre Kavala;
  • Kavala, prin autostrada Egnatia Odos (A2), evitând complet Salonic;
  • Insula Thassos, prin Keramoti sau Kavala;
  • Lefkada, Parga și Sivota, prin autostrada vestică via Ioannina;
  • Insula Corfu, prin autostrada spre Igoumenitsa și apoi cu feribot;
  • Insula Kefalonia, prin Patras și portul Killini;
  • Regiunea Olimpului (Paralia, Leptokarya, Platamon etc.), prin autostrada spre Atena (A1), fără a folosi centura.

O altă variantă pentru a evita complet Salonic este intrarea în Grecia prin punctul de frontieră Doirani. Această rută, care trece prin localitățile Gerakarou, Zagliveri, și Poligiros, este susținută de prezența camerelor live, ce permit turiștilor să planifice traversarea frontierei mai rapid și mai eficient.

Cum să evitați aglomerația pe centura orașului Salonic

Pentru a evita ambuteiajele, autoritățile elene recomandă evitarea centurii în orele de vârf: dimineața, între orele 7.00 și 10.30, după-amiaza, între 15.00 și 19.00, precum și sâmbăta dimineața, în jurul orei 10.00, când locuitorii orașului pleacă spre destinațiile de weekend.

„Experiența de până acum arată că, deși este sezonul de vârf al turismului, în lunile iulie și august, nu s-au înregistrat blocaje semnificative cauzate de lucrări. Dimpotrivă, în august, traficul în Salonic este adesea mai puțin aglomerat, deoarece mulți locuitori sunt în concediu”, explică sursa citată.

O alternativă la centura orașului rămâne traversarea zonei industriale și a centrului orașului, folosind străzile Egnatia sau Nikis, situată pe malul mării.

„O veste bună este că strada Egnatia a fost eliberată de lucrări, iar toate benzile sunt acum deschise traficului. De asemenea, pe străzile Tsimiski și pe bulevardul Nikis, care se întinde de-a lungul mării, în apropierea pieței Aristotel și a Turnului Alb, poliția veghează constant și interzice opririle pentru a menține traficul fluid”, adaugă sursa citată.

Proiectul „Thessaloniki Flyover” – modernizare în desfășurare

Lucrările de pe centura orașului Salonic fac parte din proiectul major „Thessaloniki Flyover”, o inițiativă în valoare de aproape 500 de milioane de euro.

Proiectul prevede construirea unui drum suprateran cu o lungime de 13 kilometri, incluzând nouă intersecții pe diferite niveluri, patru kilometri de pod continuu, opt poduri noi și trei tuneluri. Începute la începutul anului 2023, lucrările sunt planificate să fie finalizate în mai 2027.

Potrivit autorităților elene, odată terminate, acestea vor permite un flux de până la 10.000 de vehicule pe oră pe fiecare sens, reducând semnificativ congestionarea traficului.

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