Aceste baterii, considerate „perfecte”, vor fi utilizate în vehicule electrice (EV), roboți și dispozitive mobile, ceea ce ar putea transforma viitorul telefoanelor Galaxy, oferindu-le o autonomie de câteva zile.

Bateriile solid-state: un pas revoluționar în industrie

Samsung SDI lucrează la această tehnologie de aproape un deceniu. În 2017, compania a sugerat posibilitatea integrării bateriilor solid-state în smartphone-urile Galaxy din generațiile viitoare. Cu toate acestea bateriile nu au fost incluse până acum pe niciun device lansat.

„Samsung SDI dezvoltă în prezent tehnologia, cu producția în masă planificată pentru a doua jumătate a anului 2027, iar noi desfășurăm evaluări de performanță a mostrelor cu mai mulți clienți globali care au răspuns pozitiv în privința densității energetice și a siguranței bateriilor”, a declarat Kim Eun-ha, vicepreședintele și șeful grupului de dezvoltare al bateriilor all-solid-state de la Samsung SDI, citat de PhoneArena.

Recent, Samsung SDI a prezentat stadiul actual al dezvoltării bateriilor unor clienți din sectorul vehiculelor electrice și din robotică, iar aceștia s-au declarat mulțumiți atât de progres, cât și de termenul de producție în masă.

De ce sunt bateriile solid-state atât de speciale?

Bateriile solid-state oferă numeroase avantaje față de cele tradiționale pe bază de litiu-ion. Cel mai important beneficiu este densitatea energetică mai mare, obținută prin utilizarea electrolitului solid, care permite integrarea anodului din litiu metal și designuri mai subțiri.

Acest lucru înseamnă baterii mai mici, mai ușoare și mai eficiente. Pe lângă asta, viteza de încărcare este semnificativ mai rapidă. Electrolitul solid asigură o conductivitate ionică crescută și o gestionare termică îmbunătățită, reducând timpul necesar încărcării până la câteva minute.

Un alt avantaj major este siguranța crescută. Spre deosebire de bateriile litiu-ion, care sunt inflamabile și pot emite substanțe toxice în cazul perforării, bateriile solid-state utilizează materiale solide stabile, reducând riscurile de incendii sau explozii.

Samsung testează deja aceste baterii pe vehicule și pe device-uri mici

Samsung SDI a deschis, în martie 2023, o linie de proudcție pilot dedicată fabricării bateriilor solid-state la centrul său de cercetare și dezvoltare din Suwon, Gyeonggi. În plus, în 2024, Samsung Electro-Mechanics a anunțat dezvoltarea primei baterii solid-state pentru device-urile purtabile, cu lansarea acumulatorilor de serie prevăzută pentru sfârșitul anului 2026.

Totodată, Samsung a colaborat cu compania Solid Power din Colorado pentru a integra celule solid-state într-un vehicul electric BMW, evaluând performanța acestora în condiții reale.

Când vom putea cumpăra telefoane Galaxy cu baterii solid-state?

Deși lansarea unui smartphone Galaxy dotat cu baterie solid-state este o certitudine, data exactă și costurile rămân neclare. Conform SNE Research, prețul bateriilor solid-state variază între 400 și 600 de dolari pe kilowatt-oră, comparativ cu aproximativ 81 de dolari pentru bateriile litiu-ion. Acest lucru sugerează că primele device-uri cu această tehnologie vor avea un preț mai ridicat.

„Din cauza materialelor și proceselor diferite de fabricare, în comparație cu bateriile litiu-ion convenționale, costurile de producție ale bateriilor solid-state vor fi inevitabil ridicate în stadiile inițiale”, a mai explicat Kim Eun-ha.

Samsung Galaxy S28, pionierul telefoanelor cu baterie solid-state

Este posibil ca primele produse Samsung dotate cu baterii solid-state să fie gadget-uri mici, precum Galaxy Watch 10 sau Galaxy Ring 2.

Având în vedere că seria Galaxy S27, programată pentru lansare la începutul anului 2027, nu va beneficia de această tehnologie, este de așteptat ca seria Galaxy S28, care va fi lansată în 2028, să inaugureze segmentul de telefoane cu autonomie extinsă și încărcare ultra-rapidă.

Aceste planuri ambițioase ar putea marca începutul unei noi ere pentru bateria telefoanelor mobile, oferind utilizatorilor o experiență semnificativ îmbunătățită.

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