Invitat în podcastul lui Cătălin Măruță de pe Youtube, Mihai Bendeac a făcut o serie de dezvăluiri despre viața profesională, dar și cea personală. Toate îi merg ca pe roate în carieră, însă a mărturisit că atunci când ajunge acasă se simte extrem de singur.

Când spune acasă se referă la apartamentul lui din centrul Bucureștiului pe care a plătit aproape 200.000 de euro.

„Îți spun exact cât am dat pe apartament acum câțiva ani de zile, acum nu știu cât ar fi. A fost 185 de mii de euro. Acum o fi 190 de mii de euro, cât să fie… E un apartament de 90 de metri pătrați. Singura șustă este că e pe două niveluri, este duplex. Ăsta a fost visul meu dintotdeauna, să locuiesc acolo, pe Bulevardul Unirii”, a povestit Mihai Bendeac.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Actorul a dat de înțeles că îi place să trăiască în agitația orașului. „Sunt atât de dement încât așa sta la Universitate unde este rondul ăla. Dacă s-ar putea face o casă în rondul de la Universitate, eu acolo mi-aș face casa. Vreau să stau în centru, să stau în buricul buricului. Asta este cea mai mare temere pe care o am, de intimitate, de-aia am totul tras în casă”, a mai spus el.

„La mine acasă este întotdeauna vreme rea. Adică am tot felul de dispozitive să se audă ploaie, vânt, dau drumul la aerul condiționat, sunt 16 grade. Când este cod roșu de caniculă, la mine în casă se aude vânt, vijelie, beau vin fiert și stau cu pulover. Mă ajută să fiu creativ”, a încheiat actorul.

„E o chestie pe care n-o s-o iert niciodată”

Recent s-a aflat și care e cel mai mare regret al lui Mihai Bendeac. „Cel mai mare regret pe care îl am e că într-o situație absolut tâmpită am urlat la maică-mea. Asta e cel mai mare regret al vieții mele, e o chestie pe care n-o s-o iert vreodată.

Era vorba despre niște lucrători care lucrau la apartament și era vorba că mai bine luam o firmă ca să nu lucrăm cu nea Gică sau Dorel, iar la un moment dat am urlat foarte tare la maică-mea, după care m-am dus acasă și am început să plâng, a fost oribil, a fost cea mai mare greșeală pe care am făcut-o”, a povestit Mihai Bendeac pe YouTube.

Citeşte şi:

Monica Tatoiu, despre divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. „Ea nu vrea să divorțeze, dar dragoste cu forța nu se poate”

Mihai Bendeac a fost ofertat de Pro TV pentru emisiunea „Românii au talent”. „Acum un an de zile, dar și anul ăsta am fost contactat”

Catherine Zeta-Jones a ajuns în România. Ce spune actriţa despre Bucureşti

PARTENERI - GSP.RO Cum se împarte averea! Anamaria Prodan a anunțat câți bani primește Reghecampf la divorț: „Trădătorul e în genunchi”

Playtech.ro Doliu imens în televiziune. Vestea tristă a dimineţii a fost dată de Dan Negru

Observatornews.ro S-a apucat de videochat la 20 de ani. Reacția mamei după ce vecinii au aflat și i-au zis "Uite-o pe Miruna, e dezbrăcată"

HOROSCOP Horoscop 19 octombrie 2021. Scorpionii trebuie să iasă din propria minte, cea care acum le condiționează deciziile

Știrileprotv.ro O chelneriță a izbucnit în lacrimi când a văzut bonul. Ce i-a scris o femeie care a refuzat să lase bacșiș. VIDEO

Telekomsport Scene interzise cardiacilor. Mai multe vedete, orgie greu de imaginat. Cum au fost surprinse

PUBLICITATE Lasă-ți cardul acasă! Cum să plătești cu telefonul mobil și la ce te ajută