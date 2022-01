Anamaria Prodan își dorește alături de ea un bărbat foarte puternic, care să o satisfacă pe toate planurile. Își dorește ca acesta să fie și potent financiar, să îi facă cadouri de milioane.

„Eu l-am inventat și pe Reghe și eu am cam inventat toți bărbații din viața mea, că nu m-am ales niciodată cu unul șmecher, unul cu bani. Nici nu știu cum e să primești cadouri așa, să vină unul să zică: iubita mea, ți-am luat un hotel!”, a declarat Anamaria Prodan în podcast-ul lui Codin Maticiuc de pe Youtube.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

În aceeași emisiune online, impresara a dat mai multe detalii despre viitorul ei partener. E foarte exigentă de acum și își dorește să își găsească sufletul pereche. Iată conversația dintre Anamaria Prodan și prezentatorii „La Mijloc”.

Codin Maticiuc: Sora mea, dar cu cine să fii să-ți ia un hotel?

Anamaria Prodan: Păi, nu știu, acum să caut. La 50 de ani vreau să termin viața lângă unul puternic, mai puternic decât mine din toate punctele de vedere.

Codin Maticiuc: Doar Țiriac e la nivelul să-ți cumpere un hotel. Cine poate să-ți ia un hotel? Nu există așa ceva.

Anamaria Prodan: Dar cât e un hotel? Pe bune… Trebuie să înțeleagă lumea, că ai văzut, în fiecare zi dacă ies cu cineva, e iubitul Anei. Nu, nu e niciun iubit! Iubitul meu trebuie să aibă vârstă mai mare decât am eu. M-am plictisit de copii, am luat și am tot crescut copii și ce am făcut?

Codin Maticiuc: Deci trebuie să aibă vârstă mai mare, să aibă miliarde, să arate și bine.

Anghel Damian: Tot la Țiriac ajungem.

Anamaria Prodan: Ei, nu! Mai sunt și alții! Pe lângă scutul ăsta de dură, eu sunt foarte sensibilă. Îmi place să mă țină un bărbat în brațe, să știu că mă protejează, că am luptat toată viața, eu i-am protejat pe toți.

Anghel Damian: Tot Țiriac.

Codin Maticiuc: Țiriac te-ar ține în brațe extraordinar!

Anamaria Prodan: Crezi? Mie îmi place să mă țină în brațe numai pe mine.

Codin Maticiuc: Gândește-te ce ați impresaria voi doi. Tu realizezi că Țiriac a fost zeu pe impresariere.

Anamaria Prodan: Nu. Bărbatul meu trebuie să fie așa: până în 60 de ani, nu e o problemă că are 60 și ceva de ani, trebuie totuși să nu fie prăpastia aia între generații, să nu mai ai ce să vorbești. În momentul în care sunt mai mult de 10 ani între două persoane, gata, ai pierdut contactul. Eu sunt de modă veche, mie îmi trebuie unul din generația mea, eu sunt cu lăutarii, eu sunt cu cabaret.

Anghel Damian: Poate vine unul tânăr și te învață!

Anamaria Prodan: Nu, păpușei așa ce să mai faci cu ei! Și să nu mai fie român.

PARTENERI - GSP.RO Anamaria Prodan, atac suburban la adresa lui Laurențiu Reghecampf. Jigniri fără precedent: „Cumetre...

Playtech.ro Andreea Berecleanu a primit o lovitură cruntă. Fostul ei soț, Andrei Zaharescu, se bucură deja

Observatornews.ro "Doamne ce viaţă nedreaptă! Ați plecat prea devreme suflete bune". Cine sunt cele trei victime ale cumplitului accident din Mehedinţi, provocat de un şofer de 18 ani

HOROSCOP Horoscop 14 ianuarie 2022. Racii trebuie să fii pregătiți pentru situații ciudate, încurcături, inclusiv unele legate de datorii

Știrileprotv.ro Tot mai multe românce își aleg parteneri de viață mai tineri. Care ar fi diferența de vârstă ideală

Telekomsport Incredibil! Lucrurile normale pentru alţii pe care Anamaria Prodan i le-a interzis lui Reghe în timpul căsniciei: "Ce vrei tu, mă?"