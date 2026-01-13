Cât de mult a mâncat Codruța Filip (Sanfira) la „Desafio: Aventura”: „Dau un spoiler”

Concurentă în echipa Norocoșii, Codruța Filip (Sanfira) a stat de vorbă cu Libertatea despre experiența pe care a trăit-o în Thailanda și chiar ne-a dat câteva spoilere din show.

Codruța Filip (Sanfira) a mâncat bine, dar a și slăbit

„Mi s-a părut foarte tare! Mi se pare genială ideea asta cu cele trei teritorii. N-am acceptat neapărat din cauza asta sau datorită acestui lucru, depinde cum vrei să o vezi. Am acceptat pur și simplu pentru că eu sunt competitivă ca și persoană. Și mi s-a părut o experiență foarte tare! Eram sigură că voi trece prin toate stările, eram sigură că voi experimenta toate teritoriile, ca să dau un spoiler mic. Am fost peste tot! Am și mâncat bine, am mai și slăbit pe alocuri. Dar important este că am savurat la maximum fiecare clipă și m-am zburat de fiecare moment fără să mă plâng prea mult”, a spus Codruța Filip în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebată cine a susținut-o să accepte oferta de la PRO TV și să plece la „Desafio: Aventura”, Codruța Filip (Sanfira) a spus că își asumă decizia și că toți au sfătuit-o să meargă în show.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

„Sinceră să fiu, toată lumea m-a susținut. Toți cei din jur mi-au zis că dacă vreau cu adevărat să fac lucrul ăsta, să-l fac. Că e pentru mine și să merg înainte. Dar, într-adevăr, decizia mi-o asum! Și mă bucur foarte tare că am acceptat. O să vedeți o altă Codruța, oricum. Uitați-vă bine! Total sunt schimbată, o să vedeți. Probabil că, până la un punct, nu o să mă recunoașteți așa 100%, dar o să fiți surprinși. Știi, eu sunt, de obicei, văzut așa, drept o femeie mai sensibilă, mai firavă, o să vedeți și contrariul”, a adăugat Codruța Sanfira.

Nu s-a certat cu nimeni în emisiunea de la PRO TV

Concurenta în vârstă de 30 de ani a mai dezvăluit că nu s-a certat cu nimeni și că a fost omul care a încercat să-i împace pe toți cei din jur.

„Uite, o să-ți dau iar un spoiler și o să-ți spun că m-am înțeles extraordinar de bine cu toată lumea! Și chiar pot să zic că pe alocuri am fost chiar mediator în situațiile tensionate. Se mai ceartă lumea, dar nu e cazul meu, pentru că eu am spus-o de foarte multe ori și în emisiune: dacă nu am confort psihic, nu prea pot să fac nimic! Adică eu, dacă sunt liniștită sufletește, merg până în pânzele albe. Dacă nu, e mai greu. Și m-am setat pe liniște! Și dacă au existat momente mai tensionate, am fost acolo să le aplanez. Adică eu am fost împăciuitoarea”, a încheiat Codruța Filip interviul pentru Libertatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE