Începutul noului an școlar vine cu cheltuieli importante pentru Raluca Blejușcă, solista trupei Angels și mamă a cinci copii. Artista spune că a pus bani deoparte din timpul verii pentru rechizite, haine și încălțăminte și explică de ce nu le îndeplinește copiilor imediat toate dorințele.

Raluca, artista din trupa Angels (10)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 14

Raluca Blejușcă are cinci copii la școală

Pregătirile pentru noul an școlar reprezintă o cheltuială importantă pentru multe familii, iar pentru părinții cu mai mulți copii bugetul necesar poate crește considerabil. Raluca Blejușcă, solista trupei Angels, este mamă a cinci copii, iar în această perioadă se pregătește pentru cumpărăturile necesare începerii școlii.

Artista, în vârstă de 40 de ani, spune că a încercat să pună bani deoparte din timp pentru cheltuielile care urmează. Cei cinci copii ai săi sunt în clase diferite, de la gimnaziu și până la liceu. „În curând, începe un nou an de învățământ, eu îi am pe toți cei 5 copii la școală. Va trebui să cumpărăm rechizite pentru toți, am doi copii la liceu, unul în clasa a VII-a, unul în clasa a V-a și cea mică în clasa a III-a. Cel mare are 17 ani. Pe lângă rechizite, care mă vor costa câteva mii de lei bune, adică milioane de lei vechi, mai e nevoie să cumpărăm și haine, și încălțăminte noi”.

„Nu vreau să creadă că li se cuvine totul!”

Pe lângă rechizite, familia trebuie să aloce bani și pentru haine și încălțăminte. Raluca Blejușcă spune că fiecare dintre copii are propriile dorințe, unele dintre ele fiind mai costisitoare.

Artista susține însă că încearcă să îi învețe să aibă răbdare și să nu considere că pot obține imediat orice își doresc.

„Unii dintre copii sunt mai puțin pretențioși, alții au tot felul de dorințe foarte scumpe, pe care le îndeplinim mai încetișor. Nu vreau să creadă chiar așa că li se cuvine totul și că se poate obține atât de ușor fiecare lucru”, spune Raluca Blejușcă pentru Click!.

A strâns bani din concerte, după revenirea în trupa Angels

Pentru a face față cheltuielilor din această perioadă, Raluca Blejușcă a avut o vară plină de concerte. Artista spune că obține venituri atât din difuzarea pieselor mai vechi, cât și din aparițiile pe scenă alături de Monica Ene.

Cele două artiste au reluat proiectul Angels după mai bine de 20 de ani, iar Raluca Blejușcă spune că i-a fost dor de energia concertelor și de colaborarea cu fosta sa colegă.

„Am dorit să am și o carieră solo, să cânt singură. Dar cum pe perioada în care am fost fără Monica am refuzat să interpretez hiturile trupei Angels, mi-era dor de această energie, de colega mea, de fanii noștri, de atmosfera de la concerte”.

„Succesul e rodul muncii noastre”

Raluca Blejușcă a vorbit și despre relația pe care o are în prezent cu Monica Ene, după revenirea lor în aceeași formulă.

Artista spune că între cele două există respect și că reunirea trupei a fost primită cu emoție de colega sa. „Pe Monica am regăsit-o mult mai frumoasă, mai matură. Ea a suferit enorm, când ne-am despărțit, atunci, și nu a crezut niciodată că ne vom mai reuni. S-a bucurat enorm când i-am zis că mă întorc, că refacem trupa. Între noi există un imens respect, fiecare știe ce rol are în trupă, succesul e rodul muncii noastre”, a mai adăugat artista.

Și-a luat cei cinci copii cu ea în timpul concertelor

Pentru a petrece mai mult timp împreună și, în același timp, pentru a reduce unele cheltuieli din timpul verii, Raluca Blejușcă i-a luat pe copii cu ea în zonele în care a avut concerte.

Serafim, Casian, Emilian, Maria și Anastasia au petrecut astfel vara în diferite locuri din țară. Atunci când artista a avut concerte pe litoral, copiii au stat la părinții ei, Raluca fiind originară din Mangalia. În alte zone, familia a apelat la rude și cunoștințe.

„Copiii au fost cu mine toată vara. Cât am cântat pe Litoral, cu trupa Angels, au stat la părinții mei, eu sunt născută în Mangalia. Apoi voi cânta în Moldova, avem rude și acolo. Deci pe unde cânt și avem cunoștinte îi iau cu mine, este ca o vacanță împreună, ba la munte, ba la mare sau la țară. Și nici nu cheltuim foarte mult”, a mai menționat Raluca Blejușcă.

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