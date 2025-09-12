Ultima ediție a reality-show-ului „Asia Express” a adus emoții puternice și momente tensionate, culminând cu eliminarea Catincăi Zilahy și a fiicei sale, Calina. Cele două au părăsit competiția după o serie de nemulțumiri și reproșuri legate de organizarea show-ului.

Tensiunea a crescut în timpul unei probe dificile, în care concurentele trebuiau să strângă gunoaiele de la comercianții dintr-o piață. Catinca și Calina s-au plâns de condițiile dificile din Asia, invocând lipsa dezinfectantului, mănușilor sau șervețelelor umede pentru a-și curăța mâinile, precum și faptul că au fost nevoite să plece de la cazare cu hainele ude. Catinca a menționat chiar că nu a putut folosi toaleta din cauza lipsei capacului.

Calina a clacat în timpul probei, reproșând producției mai multe aspecte ale organizării, însă ceilalți concurenți au reacționat rapid. Irina Fodor a explicat că toate echipele au avut mănuși, dar Catinca și Calina le-au pierdut pe drum, și a subliniat că dezinfectantul sau spălatul pe mâini la toaletă face parte din modul normal de desfășurare a competiției.

„Este vorba despre sănătate aici. Dacă eu cădeam în aceea apă, eu mă puteam îmbolnăvi. Puteam să primim niște costume. Nu aveam nicio problemă să curăț gunoaiele, dacă aveam mănuși. (…) Mănușile nu erau prinse și au căzut pe jos. (…) Dacă pun mâna pe față și mă îmbolnăvesc?”, a spus Calina.

Reacția lui Cătălin Bordea

De asemenea, Cătălin Bordea, fost câștigător al emisiunii, a avut o replică pentru Calina, remarcând reacțiile acesteia la condițiile de joc. „Are dreptate și Calina, efectiv nu îți dau șervețele umede în emisiunea asta!”, a scris prezentatorul de la „The Ticket”.

Comediantul a continuat, arătându-se deranjat de atitudinea Calinei. „Aseară, într-o emisiune care este menită să te scoată din zona de confort, o fetiță a făcut următoarea afirmație: «Nu am ajuns să fac treabă de gunoier». Pe lângă faptul că orice meserie cinstită este onorabilă, cea de gunoier este esențială. Fără muncitori pe șantier, instalatori, curieri sau alte meserii de genul ăsta, planeta s-ar bloca. Hai să avem puțin respect și, sper să înțelegi, dragă influenceriță, că fără oamenii aceștia nu ar avea cine să te scape de ambalajele pe care le arunci după ce faci unboxing la toate rahaturile”, a fost mesajul transmis de Cătălin Bordea într-un story pe Instagram.

„Asia Express” continuă fără Catinca și Calina, iar restul echipelor se pregătesc pentru noi provocări, unde tensiunea și adaptarea la condiții dificile rămân cheia succesului.

