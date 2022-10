„Sunt atât de multe persoane care poartă fake-uri chiar și vedete, ce să spun, este jenant, pentru că poți să fii vedetă, să fii îmbrăcată foarte frumos și să nu porți fake-uri.

Am văzut foarte multe vedete, nașa bogătașă, nu ai cum să ai 20 de genti Hermes de diferite culori, nu ai cum. Și eu am mers la Istanbul, la Bazaar, este exotic, am mers cu foarte mulți străini. Am văzut multe fake-uri făcute 1:1, mă uit la ele, dar nu cumpăr, pentru că eu că și connaisseur, mă întâlnesc cu altcineva și poate știe”, a mărturisit Cătălin Botezatu, în emisiunea „Teo Show”, conform Fanatik.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Afirmațiile de mai sus le-a și exemplificat printr-o situație reală. A spus că a văzut o vedetă din România care a mers cu un fake la magazinul Louis Vuitton în Marriott, la București, și a fost demascată.

„Daca X-uleasca are este poate că a muncit și poate are un amant sau bărbat. Vine unul că mine și zice, harș, marș… a pățit-o o doamnă celebră când s-a deschis magazinul Vuitton în Marriott, a venit cu un fake și i s-a spus că e. Nu aveți mai multă trecere în fața oamenilor. Râd connaisseurs de voi!”, a mai completat designerul.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO "Nimeni nu avea ideea asta". În 1993 a dat lovitura cu o afacere unică în România, acum are o avere uriașă

Playtech.ro Scandal FĂRĂ PRECEDENT la TV! Monica Gabor, dată afară din emisiune de Zăvo. S-au spus cuvinte grele: 'O trădătoare'

Viva.ro O mai știi pe directoarea din Liceenii? Uluitor câți bani primește acum lunar Cristina Deleanu pentru rolul de atunci

Observatornews.ro Filmul accidentului înfiorător din Neamţ în care o familie şi-a găsit sfârşitul pe drumul spre casă de la Sfânta Parascheva

Știrileprotv.ro Momentul sfâșietor în care o mamă îi cântă copilului ei înainte ca el să moară. Băiatul a fost înjunghiat mortal VIDEO

FANATIK.RO Garsoniera de 11 mp din Cluj a fost ”întrecută” de un apartament din oraș. Cât trebuie să plătească cei care vor să îl cumpere

Orangesport.ro Prezentatoare TV celebră, concediată după ce şi-a umilit o colegă. Ce a putut spune. Emisiunea ei iese din grilă

HOROSCOP Horoscop 13 octombrie 2022. Peștii este important să își țină sub control tendința de a exagera obstacolele care le tot apar în cale

PUBLICITATE Știi ce e cyberhondria? Are legătură cu internetul și mulți suferim de ea fără să știm