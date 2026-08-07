Cătălin Botezatu și-a exprimat punctul de vedere cu privire la aparițiile vestimentare ale președintelui Nicușor Dan. Designerul consideră că responsabilitatea pentru imaginea unui șef de stat aparține stilistului și spune că liderii politici ar trebui să respecte regulile de protocol și să se lase îndrumați de specialiști.

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Cătălin Botezatu, despre stilul vestimentar al lui Nicușor Dan

Cunoscut pentru opiniile sale directe, Cătălin Botezatu a vorbit despre imaginea publică a președintelui Nicușor Dan. Designerul spune că nu liderul statului ar trebui judecat pentru alegerile vestimentare, ci persoana care îi coordonează imaginea.

Creatorul de modă este de părere că, odată ajunși în funcții importante, președinții și premierii nu ar trebui să decidă singuri cum se îmbracă, ci să țină cont de recomandările specialiștilor în imagine și protocol.

Designerul spune că responsabilitatea aparține stilistului

În declarația acordată pentru Viva.ro, Cătălin Botezatu a explicat că imaginea unui președinte este rezultatul muncii unei echipe, iar eventualele greșeli vestimentare nu ar trebui atribuite exclusiv celui care ocupă funcția.

„Nu putem să ne dăm cu părerea despre președinte, ci despre stilistul președintelui. Dacă președintele și soția lui gafează nu sunt ei de vină, ci stilistul lor. Dacă ei țin morțiș să se îmbrace într-un anumit fel și să încalce eticheta, atunci e grav, pentru că atât timp cât ești președinte sau prim-ministru nu ai voie să faci ce vrei, nu mai ești de capul tău. Te lași pe mâinile celor care au grijă de tine și de imaginea ta, inclusiv din punct de vedere stilistic”, a declarat Cătălin Botezatu pentru viva.ro.

Ce spune despre aparițiile lui Nicușor Dan

Designerul a precizat că, din punctul său de vedere, Nicușor Dan nu a făcut greșeli vestimentare și consideră că stilul acestuia este unul potrivit pentru funcția pe care o ocupă.

„Nicușor Dan se îmbracă corect, nu pot să spun că a gafat din punct de vedere vestimentar. Eu respect președinții, prim-miniștrii, pe toți, pentru că n-am coloratură politică. Cel mai important este ca liderii noștri să ia decizii corecte pentru noi, populația, dar în rest mă abțin să fac comentarii, deși chiar aș fi în măsură, spre deosebire de alții”, a mai spus creatorul de modă.

Cătălin Botezatu, cunoscut pentru opiniile sale tranșante

Nu este pentru prima dată când Cătălin Botezatu își exprimă public opiniile despre imaginea persoanelor publice. Recent, designerul a criticat o mare parte dintre influencerii din România, afirmând că doar câțiva dintre ei merită această titulatură și că mulți ar trebui să își găsească o „slujbă reală”.

De-a lungul timpului, creatorul de modă a comentat atât aparițiile vedetelor din showbiz, cât și ale persoanelor din viața publică, susținând că imaginea și respectarea regulilor de protocol sunt importante, mai ales atunci când este vorba despre reprezentanții unui stat.

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