Leroy Douglas a stat 20 de ani la închisoare după ce a furat un telefon Nokia. Organizația Națiunilor Unite(ONU) cere eliberarea sa imediată. Sistemul judiciar și cel penitenciar din Marea Britanie se află în centrul unui scandal de proporții, după ce un grup de experți din cadrul ONU a analizat situația mai multor condamnați.

ONU solicită revizuirea de urgență a situației

Printre cazurile expuse se numără cel al lui Leroy Douglas, un bărbat de 45 de ani care execută o pedeapsă privativă de libertate de o durată ieșită din comun, raportată la gravitatea faptei inițiale, relatează Daily Mail.

Douglas se numără printre cei cinci deținuți ale căror dosare au fost reevaluate în detaliu de Grupul de lucru al ONU pentru detenția arbitrară.

În urma analizei juridice, experții internaționali au concluzionat că menținerea acestora în spatele gratiilor încalcă grav normele de drept internațional și reprezintă o formă clară de detenție arbitrară, solicitând autorităților britanice revizuirea de urgență a situației.

Douglas a executat perioada minimă de doi ani și jumătate stabilită de instanță în 2005, însă a rămas în închisoare în baza controversatului „Imprisonment for Public Protection” (IPP). Sistemul permitea menținerea unui condamnat după expirarea perioadei minime, până când autoritățile considerau că acesta poate fi eliberat în siguranță.

Acesta urmează să fie eliberat luna viitoare, în contextul presiunilor tot mai mari pentru eliminarea definitivă a efectelor acestor sentințe.

I-a murit fiica în vârstă de 19 ani

Decizia ONU privind eliberarea lui Leroy Douglas vine după două decenii de durere pentru familia sa. Bărbatul închis pentru un telefon Nokia și-a pierdut fiica de 19 ani în timp ce era după gratii.

„Este ca și cum l-au închis, au aruncat cheia și au uitat de el. Viața i-a fost furată doar pentru că a furat un telefon mobil”, a afirmat sora sa, Natalie Douglas.

Aceasta a povestit că fratele său a fost condamnat pentru furturi încă din adolescență și că, în perioada în care a furat telefonul, era dependent de droguri. Telefonul îi aparținea iubitului unei verișoare.

„Știu că a fost greșit să fure, dar să primești 20 de ani pentru un telefon Nokia este barbar și absurd”, a spus femeia.

Ținuți după gratii pe termen nedeterminat

Leroy Douglas a fost condamnat în 2005 prin sistemul IPP, o măsură controversată din Marea Britanie care permitea ținerea deținuților în închisoare pe termen nedeterminat.

Cazul lui Leroy Douglas readuce în atenția publică una dintre cele mai criticate reforme din istoria recentă a sistemului judiciar britanic.

Condamnarea sa din anul 2005 s-a bazat pe mecanismul legilor IPP (Imprisonment for Public Protection), o măsură introdusă în același an de autoritățile de la Londra cu scopul de a gestiona categoria infractorilor considerați periculoși pentru comunitate, dar ale căror fapte nu erau totuși atât de grave încât să justifice o condamnare pe viață clasică.

În practică, acest cadru legislativ le permitea judecătorilor să stabilească o perioadă minimă de executare a pedepsei, numită tarif, însă finalizarea acestei termene nu garanta ieșirea din penitenciar.

Eliberarea efectivă era condiționată exclusiv de decizia Comisiei pentru Eliberări Condiționate, care trebuia să certifice că persoana în cauză nu mai reprezintă absolut niciun risc pentru societate.

Adevărata problemă a acestei măsuri a fost că a transformat pedepse scurte în detenții pe viață. Deținuții erau obligați să urmeze programe de reabilitare în spatele gratiilor pentru a demonstra că s-au schimbat, însă multe penitenciare nu aveau resursele necesare pentru a le oferi aceste cursuri.

Astfel, persoane condamnate inițial la doar câteva luni sau câțiva ani de închisoare au rămas blocate în sistem zeci de ani, fără o dată certă a eliberării.

Sistemul, desființat pentru cazurile noi în 2012

Sistemul a fost desființat pentru cazurile noi în 2012, însă nu și retroactiv. Astfel, mii de persoane au rămas supuse unor sentințe care puteau continua mult după expirarea perioadei minime stabilite de instanță.

Familia lui Douglas susține că acesta ar fi putut fi eliberat cu ani în urmă.

„Este apt pentru eliberare. Era apt pentru eliberare de mult timp și nu înțeleg de ce l-au ținut atât”, a spus sora sa.

Va fi eliberat în condiții drastice

Leroy Douglas va fi eliberat din penitenciarul HMP Erlestoke în condiții drastice. După două decenii petrecute în spatele gratiilor, tranziția lui Leroy Douglas către viața civilă se anunță a fi un proces lung și strict supravegheat de autoritățile britanice.

În prezent, bărbatul de 45 de ani este încarcerat la închisoarea HMP Erlestoke din comitatul Wiltshire, după ce de-a lungul celor 20 de ani de detenție a fost mutat prin mai multe penitenciare de maximă siguranță din Regatul Unit.

Procedura de punere în libertate nu va însemna însă o întoarcere directă în mijlocul celor dragi. Potrivit protocolului de reabilitare, Douglas va fi transferat inițial într-un centru de plasament pentru foști deținuți, conceput special pentru sprijinirea integrării sociale a persoanelor care au executat pedepse lungi.

Măsura ar putea rămâne în vigoare până la doi ani, timp în care bărbatul va trebui să se adapteze la ritmul unei societăți complet schimbate față de anul 2005.

Pe lângă izolarea temporară în centrul de tranziție, Comisia pentru Eliberări Condiționate i-a impus un set riguros de obligații și restricții. Libertatea sa va depinde de respectarea strictă a unei ore de intrare în locuință pe timpul nopții, dar și de purtarea permanentă a unei brățări electronice cu monitorizare prin GPS pentru localizare în timp real.

În plus, planul de supraveghere include efectuarea periodică și neanunțată a unor teste antidrog, precum și prezentări regulate în fața ofițerului de probațiune. Orice abatere de la aceste reguli dure poate duce la revocarea imediată a măsurii de liberare și trimiterea lui Leroy Douglas înapoi în penitenciar.

„Ce puteam face?”

Cazul lui Douglas a revenit în atenție după ce ONU a analizat situația sa și a altor patru deținuți condamnați în baza sistemului IPP.

Într-o decizie critică la adresa sistemului britanic, Grupul de lucru al ONU a concluzionat că cei cinci au fost ținuți în detenție în mod arbitrar și a cerut Marii Britanii să ia măsuri pentru remedierea situației lor. Pentru familia lui Douglas, concluzia ONU a reprezentat o confirmare a problemelor pe care le semnalase de ani de zile.