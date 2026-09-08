Capitala Franței se pregătește pentru un aflux masiv de vizitatori străini odată cu marea revenire a artistei Céline Dion, după o pauză de șase ani departe de lumina reflectoarelor.

Artista canadiană, care a numit deseori Parisul drept a doua sa casă, revine în fața publicului pentru o serie extinsă de spectacole organizate la celebra arenă La Défense Arena, relatează publicația Euronews.

Efectul asupra pieței globale de turism este deja vizibil în datele furnizate de platforma de analiză Amadeus Travel Intelligence, care arată o creștere cu 11% a căutărilor globale de zboruri către Paris pentru perioada reprezentativă comparativ cu anul precedent.

Cererea este condusă în principal de fanii de peste Ocean, continentul american generând aproape jumătate din creșterea totală a volumului de căutări. Turiștii din Statele Unite ale Americii acoperă peste un sfert din căutări, fiind urmați îndeaproape de fanii din Brazilia și Canada.

În paralel, piețele din regiunea Asia-Pacific înregistrează salturi spectaculoase la capitolul rezervări ferme, Thailanda având o creștere de 200% față de anul trecut, iar Japonia o creștere de 40%.

Piața europeană manifestă și ea un interes crescut pentru cele 16 spectacole programate în această toamnă, dar și pentru seria suplimentară de zece show-uri anunțată pentru luna mai a anului viitor.

Italia, Spania și Regatul Unit conduc în topul preferințelor din Europa, în timp ce la nivel intern, francezii din regiunile sudice precum Toulouse, Nisa sau din insula Corsica își rezervă în număr mare biletele către Capitală.

Impactul financiar al rezidenței muzicale depășește simplele bilete vândute la concerte. Conform analizelor realizate de banca de investiții Natixis CIB, cele 16 reprezentații din toamna anului 2026 vor atrage aproximativ 480.000 de spectatori la Paris. Cumulați cu sejururile hoteliere mai lungi solicitate de fani – unde se observă o creștere cu 6% a nopților de cazare rezervate –, acești parametri generează un impuls financiar masiv.