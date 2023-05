Sâmbătă, 27 mai, Smiley și Gina Pistol s-au căsătorit. Prima oară a fost oficiată cununia civilă, iar mai apoi cea religioasă. Seara, la petrecere, au fost aproximativ 300 de invitați, însă unii dintre prietenii lor apropiați au lipsit.

Marii absenți de la nunta lui Smiley cu Gina Pistol

Sorin Bontea nu a fost la eveniment, nici Irina Fodor nu a fost prezentă, deoarece filmările pentru „America Express” au început, dar nici Andra și Cătălin Măruță. Artista și soțul ei nu au fost la nunta lui Smiley cu Gina Pistol deoarece au fost la un eveniment, el a avut un contract pentru a prezenta un eveniment privat, iar ea pentru a cânta.

În emisiunea lui de la Pro TV, Cătălin Măruță a intrat în transmisiune video cu Smiley și s-a scuzat public că nu a participat la eveniment. Prezentatorul a spus că se va revanșa, îl va chema pe Smiley cu familia lui la grătar, la el acasă.

Cum se va revanșa Cătălin Măruță față de Smiley

„Chiar dacă tu și Andra nu ați ajuns, am văzut filmulețul Andrei de la concert, am primit urările, dar vezi că aștept grătarul ăla, că ai zis că dacă nu vii la nuntă… măcar asta”, a spus Smiley, încântat că Andra, la evenimentul la care a participat, l-a felicitat public pe artist pentru nuntă.

Recomandări Cinci reprezentanți ai elevilor explică pentru Libertatea de ce susțin greva profesorilor și critică guvernanții: „Se folosesc de noi și de contextul examenelor ca să oprească protestul”

„Abia aștept! Uite, când vă întoarceți din luna de miere, abia aștept să facem treaba asta. Noi aveam, exact cum îți spusesem și mai demult, contractul ăsta care era de un an și ceva, și Andra, pe scenă, a zis că trebuia să fie alături de Smiley, a cântat piesa voastră”, a reacționat Cătălin Măruță.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Unde pleacă în luna de miere Smiley cu Gina Pistol

Săptămâna următoare, Smiley și Gina Pistol vor pleca în luna de miere, în sudul Franței, pentru 10 zile. Acesta a fost cadoul de nuntă primit de cei doi de la nași. Josephine, fiica lor, nu va merge cu ei. „O să mergem doar noi doi, că e mult de călătorit, adică e mult de călătorit și e destul de complicat cu copilul. Și na, am zis să nu o obosim foarte tare. Plus că am zis că luna de miere să fie pentru noi doi, cu siguranță.

Adică, oricum noi facem foarte multe vacanțe cu Josephine, o luăm aproape peste tot pe unde putem să o luăm și, cu siguranță, n-ar ține minte treaba asta, dar o să facem o vacanță și cu Josephine vara asta, sper să apucăm”.

Recomandări Știți ce afecțiuni de sănătate mintală sunt decontate în România? Nici măcar sistemul nu știe, arată un recent raport

Smiley, despre momentul special de la nunta cu Gina Pistol

Într-un interviu pentru Pro TV, artistul a spus care a fost cel mai frumos moment pentru el de la eveniment. „Momentul care cu siguranță a fost special a fost dansul nostru în doi și trei, și apoi cu părinții noștri, cu nașii noștri. Am ales și o piesă specială pentru noi, Dance me to the end of love. Am ales-o pentru că ne place nouă foarte tare și pentru că noi cam dansăm așa prin viață, câteodată mai bine, câteodată mai rău, câteodată mai călcăm în străchini, știi cum e?

Dar mergem înainte tot dansând și sper să mergem înainte până la sfârșitul dragostei și, mă rog, până la sfârșitul vieții, sperăm noi, să se termine dragostea odată cu viața sau invers. Și cred că a mai fost un moment pe care eu îl țin minte foarte bine.

Gina era foarte obosită și eram, cumva, la un moment dat, o pierdusem. Am stat cu ochii pe ea tot timpul, mai vorbeam cu lumea, mai dansam, mă mai întorceam la ea și, la un moment dat, am simțit-o că era așa, ușor pierdută în spațiu, și am tras-o de-o parte și am stat așa îmbrățișați numai noi doi. Am tras-o mai la o parte, că e haos mare la o nuntă atât de mare, mă rog, prin haosul ăla toată lumea s-a distrat, evident, dar ne-am retras, că e important să ne mai deconectăm, să ne aducem aminte că ne-am căsătorit”.

Playtech.ro Bărbatul din TRECUTUL Ginei Pistol care a făcut-o să PLÂNGĂ la nuntă! Moment critic de faţă cu toată lumea

Viva.ro Tatăl Ginei Pistol, apariție surpriză la nunta vedetei! Ce s-a întâmplat cu bărbatul, după ce și-a refăcut viața cu o altă femeie decât mama prezentatoarei

PUBLICITATE Ce a descoperit dr. Suto la CT: M-am bucurat, pentru că această boală...

FANATIK.RO După 20 de ani de căsnicie cu Monica, Daniel Buzdugan a făcut anunțul: “Nu se poate așa ceva”

Știrileprotv.ro Universitățile încep să verifice dacă studenții folosesc AI pentru lucrări. Ce pățesc cei care nu respectă regulile

Observatornews.ro Cod portocaliu şi galben de vijelii şi grindină în mai multe judeţe din ţară. Zonele vizate de avertizare

Orangesport.ro Felul în care Sepsi foloseşte limba maghiară public a provocat valuri: "Am o problemă că e prima limbă / Tu nu ai ţine cu echipa românească din Szeged?"

Unica.ro Horoscopul lunii iunie 2023. Gemenii și Leii, favoriții astrelor. Probleme pe toate planurile pentru Pești