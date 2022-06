Invitat la PRO TV, Cătălin Moroșanu a vorbit cu mândrie despre băiețelul său, despre Nicolas Patrick. A fost creștinat de curând la biserică, nașii l-au ținut în brațe, iar invitații s-au mirat cât de rapid a crescut. Micuțul a purtat haine deosebite, la fel și mămica sa, care a atras atenția la scurt timp după ce a născut.

Georgiana Moroșanu a purtat un costum alb la biserică, asortat cu o bluză neagră. A fost machiată atent, coafată și mereu a avut zâmbetul pe buze. De partea cealaltă, Cătălin Moroșanu a îmbrăcat un costum închis la culoare, foarte elegant. „A fost un botez foarte frumos, în care ne-am distrat foarte mult. Nu ne-a plăcut să avem un botez clasic, ci unul modern, pe stilul nostru. (…)

Am avut în jur de 200 de persoane, bineînțeles a cântat Jador, finul meu, așa cum am mai zis și altădată. (…) A fost botez de două cupluri, care sunt prietenii noștri de familie. (…) A fost unic, ce să mai zic”, a declarat Cătălin Moroșanu în emisiunea „La Măruță”.

Imediat după slujba de la biserică, familia, prietenii și apropiații s-au îndreptat spre restaurantul unde a avut loc petrecerea. Părinții au și schimbat ținutele, Georgiana a îmbrăcat o rochie neagră, elegantă. Momentul special al serii a fost cel când părinții și-au luat băiețelul în brațe și au dansat în trei.

La fel, și momentul tortului a fost deosebit, după cum se poate observa în imaginile din galeria foto.

Sarcina soției lui Cătălin Moroșanu, ținută în secret

Cătălin Moroșanu a devenit tată de băiat. Soția lui a născut prematur un băiețel, însă cei doi au ținut totul secret. În februarie, luptătorul a făcut primele declarații despre cel mai frumos moment din viața lui și a Georgianei. „Sunt foarte fericit. A fost născut pe 1 decembrie. O să fie un patriot, ca și tac-su. Nu mă așteptam să am băiat. Mi-am dorit al doilea copil. S-a întâmplat după ce m-am întors de la Survivor. Georgiana a rămas însărcinată. Am fost mai liniștiți. Am mai încercat până acum. Așa a vrut Dumnezeu. S-a născut mai devreme.

Ea a mers la control și a aflat că trebuie să nască. S-a născut prematur, cu două luni mai devreme. Îl cheamă Nicolas Patrick. Era așa micuț”, a declarat Cătălin Moroșanu „La Măruță”.

