Din păcate, drumul în competiția America Express – Drumul Aurului s-a încheiat pentru Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu. După mii de kilometri parcurși cu gândul la Cartagena, destinația finală de pe Drumul Aurului, doar trei perechi de concurenți au reușit să ajungă aici. Cei rămași în concurs se luptă pentru un loc în Marea Finală, care va avea loc duminică, 26 februarie.

Andreea Antonescu și Andreea Bălan au intrat direct în lupta pentru marea finală, pentru că nu au luat niciun cufăr. „Cred că e o performanță. Mai ales că suntem primele fete în finală, după foarte mulți ani. Credem că finala o să fie super tare”, a declarat Andreea Bălan.

Când au aflat că vor merge în marea finală, Nelu Cortea și Cătălin Bordea s-au bucurat nespus. „Gata! Finală! Facem tot traseul! N-am crezut niciodată. Mie mi s-a topit sufletul de bucurie, Te simți mândru”, a fost reacția comedianților când au realizat.

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au fost eliminați de la America Express – Drumul Aurului chiar înainte de marea finală. „Chiar dacă finalul acesta nu e cel mai drăguț, suntem o echipă și la bine și la mai puțin bine”, a mărturisit chef-ul.

La final, după ce a primit vestea eliminării, acesta și-a amintit și de dragul lui coleg Sorin Bontea. „O să mă certe Bontea. O să zică: Bă, eu cu un an mai mare și am câștigat, tu ce ai făcut acolo?”, a mai ținut să specifice acesta.

Doi dintre concurenții care au decis să-și testeze, pe Drumul Aurului, limitele personale, dar și pe cele în cuplu, au fost Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru.

„America Express înseamnă niște peisaje superbe și niște oameni minunați. Aici ne-am descoperit niște abilități la care nici nu visam și am trecut prin niște experințe incredibile, pe care cu siguranță nu le-am fi avut dacă n-am fi fost aici. E foarte frumos. Îmi place la nebunie acest concurs”, a declarat, entuziasmată, Doina.

„E o experiență spectaculoasă, îmi pare bine că mi s-a întâmplat până la vârsta asta. Că dacă m-ați fi luat la America Express la 70 de ani… (râde) Aici am făcut niște lucruri pe care nu le-am făcut niciodată: deposedează oamenii de cele mai diverse lucruri, pune-i să te ducă dintr-un loc în altul, fă-i să nu mai plece în direcția lor, să empatizeze cu tine și să creadă că și ei concurează la America Express…”, a spus Chef Scărlătescu.

„Eu prind repede limbile străine. Dar spaniola chiar am prins-o de foame. De nevoie am reușit să inventez niște fraze care sunt doar ale mele și care conving oamenii aici. Am dezvoltat niște strategii și la autostop. Eu vă spun sincer că voi ieși pe Ștefan cel Mare să fac autostopul spre serviciu”, a glumit el, adăgând că a pornit în această cursă extrem de motivat – cu atât mai mult pentru a nu fi ținta glumelor lui Chef Sorin Bontea, cel care a câștigat sezonul 3 Asia Express alături de Răzvan Fodor. „Eu mă simt foarte norocoasă că sunt în această emisiune, că împart această experiență cu partenerul meu de viață. Ne-am cunoscut mult mai bine aici, ne-am văzut limitele și am încercat să le depășim”, a concluzionat Doina.

