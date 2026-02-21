Concursul inedit pe care îl jurizează Cătălin Scărlătescu. Premiu de mii de euro

Pentru prima dată, una dintre cele mai iubite și disputate rețete din gastronomia românească iese din bucătărie și intră într-o competiție care caută, fără ocolișuri, cea mai bună rețetă din România.

Sute de români din întreaga țară și-au înscris „opera” pe site-ul oficial al competiției și au trimis rețete moștenite din generație în generație, reinterpretări personale sau variante considerate, de ani de zile, „de neînvins”.

După preselecții intense, cei mai buni vor ajunge în semifinală, ulterior în marea finală, și vor lupta pentru premiul de 5.000 de euro și titlul de „Cea mai bună salată de boeuf din România”.

Verdictul final va fi dat de un juriu format din unii dintre cei mai respectați profesioniști din gastronomie: Cătălin Scărlătescu, Chef Dexter și Maria Burlacu. Fără compromisuri, nostalgii cosmetizate sau rețete „aproape perfecte”, cei trei vor decide care este rețeta ce întrunește toate elementele pentru a primi marele premiu.

„Salata de boeuf e genul de mâncare pe care o știe toată lumea și despre care toată lumea are o părere. Dacă are mazăre sau nu? Dacă pui carne de pui, mai e salată de boeuf? Fiecare român o face cum a învățat acasă, de la mama, și fiecare e convins că a lui e cea mai bună. Tocmai asta ne-a făcut să căutăm cea mai bună rețetă în Campionatul Național al Salatei de Boeuf.

Vom scoate la lumină rețete făcute cu grijă, cu răbdare și cu mult suflet. Noi gustăm preparatul, dar în spate sunt ani de mese în familie și povești adunate în fiecare bol. Fiecare are o poveste pe care abia așteptăm să o ascultăm”, a spus Chef Maria Burlacu.

Concurenții vor trece prin mai multe probe ce le vor testa nu doar creativitate, cât și viteza de reacție, într-o competiție care caută să găsească rețeta supremă a unui preparat iconic, devenit simbol național și motiv de dispută în orice familie din România.

