Aeroportul din România care folosește tractoare și utilaje agricole pentru deszăpezire: „Pista rămâne aproape curată”

Deszăpezirea la Aeroportul Internațional din Suceava se face cu tractoare și utilaje agricole

La Aeroportul Internațional din Suceava, deszăpezirea se face cu tractoare și un utilaj agricol vechi destinat erbicidării, potrivit Observatornews.ro.

Situația a stârnit controverse după ce mai multe zboruri au fost întârziate sau anulate recent din cauza pistei înghețate. Utilajul, vechi de aproape 30 de ani, nu a mai făcut față temperaturilor scăzute, iar din cele patru duze de împrăștiat soluție degivrantă, doar una mai funcționa.

Cum folosesc angajații aeroportului utilajul agricol pentru curățarea pistei de la Suceava

Pentru deszăpezirea pistei, angajații Aeroportului Internațional Suceava folosesc utilaje moderne pentru curățarea zăpezii. Totuși, atunci când se formează gheața pe pistă, este adus un utilaj agricol vechi. Mai exact, odată ce temperaturile scad sub -5 grade Celsius, angajații trebuie să acționeze cu substanțe lichide.

Pentru împrăștierea acestor substanțe este folosit un utilaj agricol de erbicidare, vechi de peste 30 de ani, potrivit sursei citate mai sus.

Deși utilajele sunt învechite și depășite, unul dintre angajații aeroportului spune că pista rămâne „aproape curată”. Acesta a explicat și cum funcționează utilajul agricol folosit pentru deszăpezire la Aeroportul din Suceava.

„În spate este o turbosuflantă care suflă cu aer comprimat, cu debit foarte mare, ce rămâne în spate. După cum vedeți pista rămâne aproape curată”, a explicat un angajat al aeroportului, pentru sursa citată mai sus.

Utilajul de deszăpezire folosit pentru curățarea pistei de pe Aeroportul Internațional Suceava. Foto: Observatornews.ro

Ce spune președintele Consiliului Județean Suceava despre practicile din aeroport

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat că nu era informat despre această situație.

„Cred că este o problemă foarte gravă, fiindcă ne gândim în acest moment la dezvoltarea aeroportului și nu putem să suportăm astfel de lucruri. Nu știam că pe Aeroportul Salcea în acest moment facem deszăpezirea cu un utilaj agricol”, a declarat el.

Purtătorului de cuvânt al aeroportului, Marian Voinescu, susține că problemele au fost amplificate de temperaturile extrem de scăzute, care au blocat parțial duzele utilajului din cauza vâscozității crescute ale lichidului degivrant.

CJ Suceava va achiziționa o autospecială de 500.000 de euro pentru deszăpezire în aeroport

Consiliul Județean Suceava va cumpăra o autospecială de 500.000 de euro pentru deszăpezirea pistei Aeroportului Internațional „Ștefan cel Mare”, a anunțat președintele Gheorghe Șoldan, potrivit portalului de știri locale Radiotop.ro.

Președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că a vizitat personal aeroportul, pentru a analiza situația.

„Nu e vina actualei conduceri a aeroportului. Mi-au făcut un referat de necesitate și la buget am hotărât, deși nu este o investiție mică, să achiziționăm o autospecială pentru deszăpezire care costă aproximativ un milion de euro. Toate aeroporturile din țară au acea autospecială, doar aeroportul de la Suceava nu o are”, a explicat Șoldan, potrivit sursei citate anterior.

