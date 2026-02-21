Deszăpezirea la Aeroportul Internațional din Suceava se face cu tractoare și utilaje agricole

La Aeroportul Internațional din Suceava, deszăpezirea se face cu tractoare și un utilaj agricol vechi destinat erbicidării, potrivit Observatornews.ro.

Situația a stârnit controverse după ce mai multe zboruri au fost întârziate sau anulate recent din cauza pistei înghețate. Utilajul, vechi de aproape 30 de ani, nu a mai făcut față temperaturilor scăzute, iar din cele patru duze de împrăștiat soluție degivrantă, doar una mai funcționa.

Cum folosesc angajații aeroportului utilajul agricol pentru curățarea pistei de la Suceava

Pentru deszăpezirea pistei, angajații Aeroportului Internațional Suceava folosesc utilaje moderne pentru curățarea zăpezii. Totuși, atunci când se formează gheața pe pistă, este adus un utilaj agricol vechi. Mai exact, odată ce temperaturile scad sub -5 grade Celsius, angajații trebuie să acționeze cu substanțe lichide.

Pentru împrăștierea acestor substanțe este folosit un utilaj agricol de erbicidare, vechi de peste 30 de ani, potrivit sursei citate mai sus.

Deși utilajele sunt învechite și depășite, unul dintre angajații aeroportului spune că pista rămâne „aproape curată”. Acesta a explicat și cum funcționează utilajul agricol folosit pentru deszăpezire la Aeroportul din Suceava.

„În spate este o turbosuflantă care suflă cu aer comprimat, cu debit foarte mare, ce rămâne în spate. După cum vedeți pista rămâne aproape curată”, a explicat un angajat al aeroportului, pentru sursa citată mai sus.

Aeroportul din România care folosește tractoare și utilaje agricole pentru deszăpezire: „Pista rămâne aproape curată”
Utilajul de deszăpezire folosit pentru curățarea pistei de pe Aeroportul Internațional Suceava. Foto: Observatornews.ro

Ce spune președintele Consiliului Județean Suceava despre practicile din aeroport

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat că nu era informat despre această situație.

„Cred că este o problemă foarte gravă, fiindcă ne gândim în acest moment la dezvoltarea aeroportului și nu putem să suportăm astfel de lucruri. Nu știam că pe Aeroportul Salcea în acest moment facem deszăpezirea cu un utilaj agricol”, a declarat el.

Purtătorului de cuvânt al aeroportului, Marian Voinescu, susține că problemele au fost amplificate de temperaturile extrem de scăzute, care au blocat parțial duzele utilajului din cauza vâscozității crescute ale lichidului degivrant.

CJ Suceava va achiziționa o autospecială de 500.000 de euro pentru deszăpezire în aeroport

Consiliul Județean Suceava va cumpăra o autospecială de 500.000 de euro pentru deszăpezirea pistei Aeroportului Internațional „Ștefan cel Mare”, a anunțat președintele Gheorghe Șoldan, potrivit portalului de știri locale Radiotop.ro.

Președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că a vizitat personal aeroportul, pentru a analiza situația.

„Nu e vina actualei conduceri a aeroportului. Mi-au făcut un referat de necesitate și la buget am hotărât, deși nu este o investiție mică, să achiziționăm o autospecială pentru deszăpezire care costă aproximativ un milion de euro. Toate aeroporturile din țară au acea autospecială, doar aeroportul de la Suceava nu o are”, a explicat Șoldan, potrivit sursei citate anterior.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Tinerii care nici nu lucrează, nici nu studiază ar putea fi premiați cu până la 1.250 de lei, dacă se angajează
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arată văduva lui Sergiu Nicolaescu la 13 ani de la moartea acestuia. În ce ipostază a fost surprinsă alături de actualul soț, medicul care l-a operat pe regizor
Viva.ro
Cum arată văduva lui Sergiu Nicolaescu la 13 ani de la moartea acestuia. În ce ipostază a fost surprinsă alături de actualul soț, medicul care l-a operat pe regizor
“Mamă, e un băiat în clasa noastră care știe totul despre orice”. Așa a aflat Brigitte despre Emmanuel Macron. De la fiica ei, care era colegă de clasă cu el. Femeie măritată, profesoară cu 3 copii acasă, Brigitte a început o relație cu adolescentul de 16 ani. Ce s-a întâmplat când părinții lui au aflat
Unica.ro
“Mamă, e un băiat în clasa noastră care știe totul despre orice”. Așa a aflat Brigitte despre Emmanuel Macron. De la fiica ei, care era colegă de clasă cu el. Femeie măritată, profesoară cu 3 copii acasă, Brigitte a început o relație cu adolescentul de 16 ani. Ce s-a întâmplat când părinții lui au aflat
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
Elle.ro
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
gsp
Vești proaste pentru Mircea Lucescu în Belgia, dar decizia este la selecționer! Ultimele informații obținute de GSP, scenariul Hagi și când se tranșează totul
GSP.RO
Vești proaste pentru Mircea Lucescu în Belgia, dar decizia este la selecționer! Ultimele informații obținute de GSP, scenariul Hagi și când se tranșează totul
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
GSP.RO
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
Parteneri
Dani Oțil îl desființează pe Mihai Bononete după ce i-a distrus afacerea: ”A zis un prost, Bobonete, cu care sunt și înrudit de altfel”. A tăcut cât a tăcut, dar acum a răbufnit: “Și azi sufăr”
Libertateapentrufemei.ro
Dani Oțil îl desființează pe Mihai Bononete după ce i-a distrus afacerea: ”A zis un prost, Bobonete, cu care sunt și înrudit de altfel”. A tăcut cât a tăcut, dar acum a răbufnit: “Și azi sufăr”
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Avantaje.ro
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Raed Arafat, reacție dură după ce un medic din Borșa a fost agresat în timp ce resuscita o pacientă: „Violența are efecte imediate”
Știri România 16:20
Raed Arafat, reacție dură după ce un medic din Borșa a fost agresat în timp ce resuscita o pacientă: „Violența are efecte imediate”
Un bucătar srilankez gătește mâncare tradițională românească în fiecare zi: care sunt preparatele care îi ies cel mai bine
Știri România 16:19
Un bucătar srilankez gătește mâncare tradițională românească în fiecare zi: care sunt preparatele care îi ies cel mai bine
Parteneri
Ce șanse sunt ca Vladimir Putin să fie înlăturat de la putere? Strategia liderului rus în fața presiunilor interne și eșecurilor din Ucraina
Adevarul.ro
Ce șanse sunt ca Vladimir Putin să fie înlăturat de la putere? Strategia liderului rus în fața presiunilor interne și eșecurilor din Ucraina
Nemții fac scandal după ce Julia Sauter a scris istorie pentru România la JO de Iarnă 2026: „S-a renunțat la ea. Potențial exista”
Fanatik.ro
Nemții fac scandal după ce Julia Sauter a scris istorie pentru România la JO de Iarnă 2026: „S-a renunțat la ea. Potențial exista”
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Parteneri
Oana Moșneagu & Vlad Gherman și Speak & Ștefania, două dintre cele mai elegante cupluri la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile. FOTO
Elle.ro
Oana Moșneagu & Vlad Gherman și Speak & Ștefania, două dintre cele mai elegante cupluri la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile. FOTO
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Unica.ro
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Alexandru Țiriac și Sorana Cîrstea s-au despărțit. Motivul care a dus la separare: „Am rămas amici”
Stiri Mondene 16:54
Alexandru Țiriac și Sorana Cîrstea s-au despărțit. Motivul care a dus la separare: „Am rămas amici”
Mihai Bobonete l-a dat de gol pe Andi Moisescu: „E oficial, știe toată lumea”. S-a confirmat divorțul de Olivia Steer
Stiri Mondene 15:33
Mihai Bobonete l-a dat de gol pe Andi Moisescu: „E oficial, știe toată lumea”. S-a confirmat divorțul de Olivia Steer
Parteneri
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
TVMania.ro
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
Mesajul sfâşietor al lui Eric Dane pentru fiicele sale: "Am încercat. M-am poticnit uneori, dar am încercat"
ObservatorNews.ro
Mesajul sfâşietor al lui Eric Dane pentru fiicele sale: "Am încercat. M-am poticnit uneori, dar am încercat"
Da, e chiar ea, ne-a lăsat fără cuvinte! Are fața cusută cu fire, iar mâinile sunt pline de vânătăi! A fost de o frumusețe angelică însă azi actrița noastră e complet transformată
Libertateapentrufemei.ro
Da, e chiar ea, ne-a lăsat fără cuvinte! Are fața cusută cu fire, iar mâinile sunt pline de vânătăi! A fost de o frumusețe angelică însă azi actrița noastră e complet transformată
Parteneri
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
GSP.ro
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
E cel mai bun din lume în domeniul lui și a răspuns la întrebarea: „Ce știi despre România?”
GSP.ro
E cel mai bun din lume în domeniul lui și a răspuns la întrebarea: „Ce știi despre România?”
Parteneri
Sorana Cîrstea, tenismena nr. 1 a României, s-a despărțit de fiul lui Ion Țiriac
Mediafax.ro
Sorana Cîrstea, tenismena nr. 1 a României, s-a despărțit de fiul lui Ion Țiriac
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Redactia.ro
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
S-a stins din viață Ancuța, fetița de șase ani ajunsă în comă după o operație de apendicită. Părinții sunt devastați
KanalD.ro
S-a stins din viață Ancuța, fetița de șase ani ajunsă în comă după o operație de apendicită. Părinții sunt devastați

Politic

Ciprian Ciucu a explicat de câți bani are nevoie Bucureștiul ca să nu intre în incapacitate de plată: „Un deficit fabulos”
Politică 18:03
Ciprian Ciucu a explicat de câți bani are nevoie Bucureștiul ca să nu intre în incapacitate de plată: „Un deficit fabulos”
PSD şi USR „se suportă mult mai bine decât vă închipuiţi”, spune Kelemen Hunor, după ironiile lui Sorin Grindeanu
Politică 13:55
PSD şi USR „se suportă mult mai bine decât vă închipuiţi”, spune Kelemen Hunor, după ironiile lui Sorin Grindeanu
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
Cine este Giuliana, arbitra care-i înnebunește pe fani, pe stadioane. Are 23 de ani și a terminat o facultate de prestigiu
Fanatik.ro
Cine este Giuliana, arbitra care-i înnebunește pe fani, pe stadioane. Are 23 de ani și a terminat o facultate de prestigiu
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat
Spotmedia.ro
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat