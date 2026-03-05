După ce au lansat piesa de teatru „Mireasă fără voie”, acum Jojo, Paul Ipate și Andrei Mateiu au adus pe scenă încă o producție, „6 inimi, 3 greșeli”, care se vede pe 21 martie 2026 la Constanța și unde Cătălina Grama a făcut mai mult treaba din spate și nu joacă.

Cătălina Grama pune în scenă o nouă piesă de teatru

Libertatea a stat de vorbă cu Jojo, pentru a afla cum s-a simțit fiind omul din spate, în timp ce Paul Ipate apare pe scenă.

„Paul a și regizat. Da! Să știi că îmi place. E mai relaxant și să știi că vezi lucrurile altfel din exterior și poți să fii de ajutor și altfel. Când ești și tu implicat în proiect și ai foarte multe lucruri de gestionat, e un pic mai greu, nu-i imposibil, că doar știi că sunt perfecționistă… Mi-a ieșit și atunci, ca dovadă! Mi-a ieșit mereu. Dar, într-adevăr, nivelul de stres este mult mai ridicat când ești și tu implicat direct și trebuie să și apari pe scenă.

Nu e prima oară când lucrez cu Paul. Numai că e prima oară când sunt eu în spate și el pe scenă. Asta e premiera! Noi am tot lucrat împreună în anii ăștia. Și pe scenă împreună, am și filmat, am făcut film împreună, am făcut teatru împreună, am făcut televiziune împreună… Băi, este genial! În primul rând, îmi place această echipă a noastră de la Teatrul Maidan. Și nu că mă laud, dar suntem faini împreună. Hai să nu spunem «Cei trei muschetari», dar să spunem: «Cei trei maidanezi»! Că așa ne zicem noi. Dar suntem un fel de «Cei trei muschetari».

E totul pe prietenie și pe energie foarte bună. Și suntem foarte… ne completăm foarte bine, știi? Toți trei suntem creativi, fiecare cu personalitatea lui… Personalități diferite… Și, nu știu, mi se pare că funcționăm, știi, ca un puzzle din ăla perfect. Au picat toate piesele exact acolo unde trebuie”, a spus Jojo în exclusivitate pentru Libertatea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Cătălina Grama și Andrei Mateiu s-au intersectat și în alte proiecte, printre care „Clanul” de la PRO TV. „Da! Păi de aceea mi-am dorit să fie partener la Teatrul Maidan. Pentru că noi suntem foarte buni prieteni cu Andrei Mateiu și eu am foarte mare încredere în creativitatea și în viziunea lui”, a mai afirmat actrița.

Jojo joacă în serialul „Tătuțu’”

Am întrebat-o pe Cătălina Grama și cum a fost să joace în serialul „Tătuțu’”, care debutează cu un nou sezon la PRO TV pe 5 martie 2026. Acolo acțiunea se întâmplă înaintea celei din „Clanul”, deci personajul ei este mai tânăr.

„Este dragostea mea acest personaj și faptul că lucrez cu George Mihăiță. Nu vreau să spun cum au fost ultimele filmări… Unele au fost de-a dreptul emoționante. Și să știi că de fiecare dată când sunt pe set la «Tătuțu’», îi mulțumesc lui Dumnezeu! Sunt recunoscătoare pentru proiectul ăsta, pentru că am ocazia să joc lângă niște actori foarte mari, foarte bine pregătiți… Actori și din generația tânără, care pe mine mă inspiră, știi, în egală măsură. Mi se pare o echipă foarte talentată, foarte unită și foarte creativă.

Au fost faine toate sezoanele, dar e ciudat să filmezi în sens invers. Adică, știi, cumva cronologic e mai simplu, de obicei. Noi acum a trebuit să construim totul… Aveam deja un personaj cu un anumit statut, o anumită personalitate, un comportament, un temperament… Dar a fost interesant! Și provocator! Hai să nu zicem neapărat greu, dar provocator a fost”, a încheiat Jojo interviul pentru Libertatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE