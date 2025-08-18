Printre altele, fostul prezentator TV a afirmat că a comandat două porții de souvlaki de porc, tzatziki, salată grecească, dar și că a plecat cu o parte din mâncare acasă, pentru că nu au putut să termine tot ce au avut pe masă.

44 de euro pentru mai multe preparate

Mai mult decât atât, Mădălin Ionescu a fost impresionat de ospitalitatea de care a dat dovadă personalul tavernei la care el și familia sa au mâncat.

„Eu și fiul meu, din ce în ce mai fascinat de ceea ce vede, într-un univers culinar în care patru persoane pot mânca cu 44 de euro. Două porții de souvlaki de porc, una de pancetta (suculentă), tzatziki, salată grecească, un preparat pentru Filip, vin, apă… Pe terase, toți locuitorii din zonă. Nu exagerez. Pensionari, familii, tineri și copii. 10-15 localuri unul lângă altul. Toate pline. În mijlocul pieței în care am stat, o biserică frumoasă, tipică, din piatră și un părculeț pentru părinți și copii. 44 de euro. Am plecat acasă cu două porții de souvlaki de porc și o mâncărică pentru Filip.

Nu mâncăm mult, dar atmosfera și amabilitatea personalului, care imediat s-a oferit să-i prepare lui Filip ceva ce nu există în meniu, ne-au obligat să comandăm mai mult decât aveam nevoie. Un schimb echitabil. Prețuri pentru o țară cu o bucătărie excepțională, care își respectă clienții. Prețuri pentru o țară cu o inflație de câteva ori mai mică decât a României. O țară care a devenit aproape un miracol economic după ce în urmă cu ceva timp a intrat în faliment, însă azi prosperă”, a scris Mădălin Ionescu pe Facebook.

Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu ar vrea să plece din România

Postarea fostului prezentator TV vine la aproximativ o lună după ce el și Cristina Șișcanu, soția lui, s-au aflat în vacanță în Italia și au anunțat că se gândesc serios să se mute din România.

„Am luat hotărârea să ne mutăm din țară! V-am mai spus eu că ne gândim serios să ne mutăm într-o altă țară. Cred că vom face acest pas în curând, sau mai exact în anul care vine. Avem în plan ca toată vara, imediat ce Petra ia vacanță, să plecăm, de exemplu, în Italia și să stăm toată vara acolo până reîncepe Petra școala, ca să vedem cum ne acomodăm. În Italia e mai ieftin de trăit, cu siguranță depinde și de zone, dar prețurile la supermarket sunt cred cu o treime mai mici decât la noi.

Nici nu vreau să mă gândesc ce va fi după toate creșterile de taxe și impozite. Mai mult decât atât, mâncarea este bună, atmosfera plăcută. Traiul e mai ieftin în Italia decât în România, dacă te organizezi cum trebuie și îți iei și o cazare ok, din timp”, spunea Cristina Șișcanu pe Facebook, la începutul lunii iulie.