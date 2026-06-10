„Pentru toți cei care așteptați declarațiile mele de după finală, videoclipul, să știți că s-au stricat lavalierele. Imediat după finală Gabi a acordat și el un interviu pentru rețelele de socializare și imediat după asta mi-au dat și mie lavalierele și s-au stricat la mine. Nu le-a mai mers volumul, așa mi-au zis că nu mai au videoclipul și a trebuit să le refac azi la piscină cu o nouă declarație, că aseară n-au mai mers”, a fost mesajul pe care l-a transmis Lucian Popa pe Instagram, după ce a pierdut finala Survivor România 2026.

Din câte se pare, chiar dacă nu a fost încoronat câștigător al show-ului de a Antena 1 și nu a pus mâna pe marele premiu în valoare de 100.000 de euro, Lucian Popa tot a câștigat o sumă destul de mare de bani pentru cele aproximativ șase luni petrecute în Republica Dominicană.

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Potrivit jurnaliștilor de la Cancan, Războinicul a primit 1.500 de euro pe săptămână de la Antena 1, pe lângă suma de bani care i-a intrat în cont în momentul în care a semnat contractul pentru participarea la Survivor România 2026.

Astfel, pentru că a rezistat în emisiunea de la Antena 1 timp de 22 de săptămâni, se pare că Lucian Popa a primit 33.000 de euro pentru întreaga lui aventură în show-ul de supraviețuire.

Dacă ar fi să comparăm cu suma de bani care a ajuns în contul lui Gabi Tamaș, Lucian Popa s-a ales cu aproximativ un sfert din ce a primit câștigătorul Survivor România 2026.

Fostul fotbalist a primit, pe lângă premiul de 100.000 de euro, încă 2.500 pentru fiecare săptămână petrecută în Republica Dominicană. Adică 55.000 de euro în plus, pentru că a rezistat în show timp de 22 de săptămâni.

Astfel, suma totală ajunsă în contul acestuia a fost de 155.000 de euro.

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